АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.07 USD 62.35
Курс валют на 01.08.2018

Ученые обнаружили в свойствах наночастиц возможность защищать зубы от кариеса

Американские ученые создали уникальный наноматериал, который способен эффективно уничтожить зубной налет и камень, при этом убивая всех образующих их микробов, тем самым проводя как профилактику, так и предотвращая дальнейшее развитие кариеса. Так же отмечается, что при этом не причиняется никакого ущерба зубной эмали.

Согласно информации, опубликованной на страницах Nature Communications известно, что свои эксперименты с наночастицами, химики проводили совсем в других целях. Только в ходе проведения работ, исследователями университета Пенсильвании обнаружено, что у них есть интересная особенность, как оказалось, они не проявляют себя в условиях нейтральной среды, но могут вырабатывать перекись водорода, при условии повышения кислотности. Именно такая среда и образуется внутри формируемого зубного налета, создающего условия для обитания кариозных микробов. Эксперименты проводили на крысах, при этом было отмечена возможность наночастиц предотвращать появление налета и камня, причем ни у одного из животных не наблюдалось повреждения эмали.
Ученые обнаружили в свойствах наночастиц возможность защищать зубы от кариеса


В настоящее время ученые готовы к проведению испытаний методики на людях. Вполне возможно, в случае получения успешных результатов, наночастицы будут добавлять в составы зубных паст или растворов, предназначенных для полоскания рта.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«АвтоВАЗ» прекратит в октябре сборку седана
Очаровательный танец Лизы Галкиной умилил фанатов
Федор Смолов разбил в ДТП BMW M5 стоимостью в 9
С 1 августа в России вступает в силу ряд новых
Поклонники опасаются, если закроют «Дом-2» Курбан
Ученые обнаружили в свойствах наночастиц
Четверть внедорожников Chevrolet Niva в России
Ученые определили особенность растительного масла
«Дом-2» жил, живет и будет жить»: Андрей Черкасов
«Обедают в забегаловках»: хейтеры снова обвинили
Автобус с участниками «Дома-2» чуть не сбил
Саша Черно недоумевает, почему зрители «Дома-2»
Рита Дакота о видео в бикини: «Я поправилась
«Плоская, как доска»: Откровенные фото Натальи
Дмитрий Дмитренко заявил, что именно Ольга
Эксперты: Различия в социальном статусе и
Алиану Устиненко заметили в гостиничном номере
Саша Черно из «Дома-2» внезапно начала худеть
Виталий Милонов назвал Ольгу Бузову «порождением
Ольга Бузова вместе с рэпером Витей АК-47
Синицы показали свое мастерство в организации
«Главное — верить в любовь»: Ксения Собчак
Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из
Светлана Пермякова перекрасила волосы в розовый
Светлана Лобода готовит старшую дочь к карьере
Актриса Юлия Снигирь поведала правду о своей
Эксперт раскрыл причину глубоких карманов на
В Краснодарском крае появится дорога к морю за
Британские специалисты назвали страны с самым
Крупнейшая популяция королевских пингвинов
Просмотреть все новости