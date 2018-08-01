Ученые обнаружили в свойствах наночастиц возможность защищать зубы от кариеса

Согласно информации, опубликованной на страницах Nature Communications известно, что свои эксперименты с наночастицами, химики проводили совсем в других целях. Только в ходе проведения работ, исследователями университета Пенсильвании обнаружено, что у них есть интересная особенность, как оказалось, они не проявляют себя в условиях нейтральной среды, но могут вырабатывать перекись водорода, при условии повышения кислотности. Именно такая среда и образуется внутри формируемого зубного налета, создающего условия для обитания кариозных микробов. Эксперименты проводили на крысах, при этом было отмечена возможность наночастиц предотвращать появление налета и камня, причем ни у одного из животных не наблюдалось повреждения эмали.В настоящее время ученые готовы к проведению испытаний методики на людях. Вполне возможно, в случае получения успешных результатов, наночастицы будут добавлять в составы зубных паст или растворов, предназначенных для полоскания рта.