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Виталий Милонов назвал Ольгу Бузову «порождением борделя» и посоветовал доить коров

Депутат Виталий Милонов высказал надежду, что политическую партию, в которой будет состоять Ольга Бузова, никогда не зарегистрируют.

Виталий Милонов назвал Ольгу Бузову «порождением борделя» и посоветовал доить коров

Чиновник раскритиковал известную телеведущую «Дома-2» Ольгу Бузову. Он призвал всех не проводить параллели между жестами, которыми исполнительница приветствует своих фанатов, и политикой.

Стоит отметить, что ранее некоторые Интернет-пользователи пришли к выводу, что такой жест показывали нацисты. Фолловеры же в свою очередь пошутили, что Оля просто сводит руку.

«Она просто не умеет петь и двигается, соответственно, так же, как и поет. Её научили рот открывать и что-то произносить, делать движения губами, но это не значит, что у неё это получается хорошо», — цитирует слова Милонова «Пятый канал».

Политик посоветовал теледиве сменить профессию. Он отметил, что ей больше подходят занятия на кулинарных курсах. По словам депутата, Бузова также с успехом может доить коров.

Кроме прочего, Милонов назвал звезду «Дома-2» «порождением борделя», имея в виду саму телестройку. Также он прошёлся по карьере ведущей в политике, заявив, что партия, где бы Ольга могла состоять, никогда не будет зарегистрирована.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:39
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