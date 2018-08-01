Виталий Милонов назвал Ольгу Бузову «порождением борделя» и посоветовал доить коров

«Она просто не умеет петь и двигается, соответственно, так же, как и поет. Её научили рот открывать и что-то произносить, делать движения губами, но это не значит, что у неё это получается хорошо», — цитирует слова Милонова «Пятый канал».

Чиновник раскритиковал известную телеведущую «Дома-2» Ольгу Бузову. Он призвал всех не проводить параллели между жестами, которыми исполнительница приветствует своих фанатов, и политикой.Стоит отметить, что ранее некоторые Интернет-пользователи пришли к выводу, что такой жест показывали нацисты. Фолловеры же в свою очередь пошутили, что Оля просто сводит руку.Политик посоветовал теледиве сменить профессию. Он отметил, что ей больше подходят занятия на кулинарных курсах. По словам депутата, Бузова также с успехом может доить коров.Кроме прочего, Милонов назвал звезду «Дома-2» «порождением борделя», имея в виду саму телестройку. Также он прошёлся по карьере ведущей в политике, заявив, что партия, где бы Ольга могла состоять, никогда не будет зарегистрирована.