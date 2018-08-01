Ольга Бузова вместе с рэпером Витей АК-47 исполнила новый гимн «Дома-2»
Уральский рэпер Витя АК-47 и, одетая в колготки-«сеточку» и откровенный синий комбинезон Ольга Бузова, исполнили новый гимн реалити-шоу «Дом-2».
Ведущая скандальной телестройки опубликовала в своем микроблоге видеоролик совместного творчества с известным рэпером Витей АК-47.
В кадре действие происходит на фоне брендированного автобуса «Дома-2» и многочисленных участников проекта, а Ольга Бузова делает известные всем жесты руками и телом.
Стоит отметить, что песня, а также образ ведущей вызвали очередную волну критики у многочисленных поклонников в Сети. Некоторые сочли вид Бузовой слишком развратным.
Ведущая скандальной телестройки опубликовала в своем микроблоге видеоролик совместного творчества с известным рэпером Витей АК-47.
В кадре действие происходит на фоне брендированного автобуса «Дома-2» и многочисленных участников проекта, а Ольга Бузова делает известные всем жесты руками и телом.
«Ты пришел сюда, чтобы построить любовь. Широкая душа и горячая кровь. Периметр, другая жизнь, кругом голова. Покажи себя на всю страну на «Доме-2», – звучат слова нового гимна телестройки.
Стоит отметить, что песня, а также образ ведущей вызвали очередную волну критики у многочисленных поклонников в Сети. Некоторые сочли вид Бузовой слишком развратным.