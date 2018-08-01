Синицы показали свое мастерство в организации самоконтроля

В исследованиях, специалисты из Швеции использовали непрозрачный цилиндр с едой внутри, который дали синице. При этом птица успешно выполнила все поставленные перед ней задания. На следующем этапе, цилиндр заменили прозрачной емкостью, которую открыли с одной из стороны. Причем тест считался проваленным, если птица пытается достать пищу, пытаясь пробиться через прозрачную поверхность. Только синицы оправдали доверие, и преодолели этот тест на 80% успешно, уступили только воронам, показавшим результаты 90-100%.На основании полученных результатов ученые опровергли теорию, указывающую на зависимость исследуемых способностей прямо пропорционально объему мозга. Есть мнения других специалистов, которые берут в учет плотность нейронов птиц, которая гораздо больше, в отличие от млекопитающих, так же, более устойчивой считается и их нервная система. В итоге можно сказать, что синицы действительно показали себя, как мастера самоконтроля.Согласно более ранним сообщениям известно, что учеными обнаружены несколько способов, позволяющих достичь самоконтроля. Один из них предполагает сосредоточенность на своем деле и постоянную тренировку мозга. Создавая такие условия, человека уже невозможно будет вывести из равновесия.