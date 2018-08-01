«Главное — верить в любовь»: Ксения Собчак сходила на ужин с лучшим игроком ЧМ-2018

«Главное — верить в любовь, и она укажет путь на совместный ужин!» — подписала совместное фото с лучшим игроком ЧМ-2018 Ксения.

Напоминаем, что Лука Модрич, который в составе хорватской сборной выиграл серебро на прошедшем в России чемпионате мира, стал обладателем «Золотого мяча» этого мундиаля.