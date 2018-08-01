«Главное — верить в любовь»: Ксения Собчак сходила на ужин с лучшим игроком ЧМ-2018
Знаменитая экс-телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак сходила на ужин в компании известного футболиста мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луки Модрича. Об этом теледива сообщила в своем микроблоге Инстаграм.
«Главное — верить в любовь, и она укажет путь на совместный ужин!» — подписала совместное фото с лучшим игроком ЧМ-2018 Ксения.
Напоминаем, что Лука Модрич, который в составе хорватской сборной выиграл серебро на прошедшем в России чемпионате мира, стал обладателем «Золотого мяча» этого мундиаля.