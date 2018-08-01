Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из больницы‍

Таким образом, Запашный поделился приятной новостью о том, что прежняя проблема со здоровьем полностью решена, в связи с чем он смог выписаться из лечебного учреждения. Известный дрессировщик поблагодарил всех неравнодушных друзей и знакомых, которые переживали о его здоровье и осыпали многочисленными пожеланиями скорейшего выхода из стен больницы. Кроме того, Аскольд Запашный высказался в отношении сотрудников скорой помощи, которые смогли оперативно среагировать на его вызов, предприняв меры для быстрого начала лечения.Примечательно, сам дрессировщик до сих пор не указывает причину, по которой ему понадобилась срочная госпитализация, тем самым не став беспокоить неравнодушных поклонников. Вместе с тем, армия подписчиков на странице Аскольда Запашного не перестают отправлять ему пожелания о крепком здоровье.