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Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из больницы‍

Сегодня стало известно, что заслуженный артист РФ, дрессировщик Аскольд Запашный покинул стены больницы, в которой ему пришлось находиться последнее время. Об этом руководитель Большого Московского цирка сообщил лично на своей странице в соцсети.

Таким образом, Запашный поделился приятной новостью о том, что прежняя проблема со здоровьем полностью решена, в связи с чем он смог выписаться из лечебного учреждения. Известный дрессировщик поблагодарил всех неравнодушных друзей и знакомых, которые переживали о его здоровье и осыпали многочисленными пожеланиями скорейшего выхода из стен больницы. Кроме того, Аскольд Запашный высказался в отношении сотрудников скорой помощи, которые смогли оперативно среагировать на его вызов, предприняв меры для быстрого начала лечения.

Дрессировщика Аскольда Запашного выписали из больницы&#8205;


Примечательно, сам дрессировщик до сих пор не указывает причину, по которой ему понадобилась срочная госпитализация, тем самым не став беспокоить неравнодушных поклонников. Вместе с тем, армия подписчиков на странице Аскольда Запашного не перестают отправлять ему пожелания о крепком здоровье.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: maxran Сегодня, 09:28
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