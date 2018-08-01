Светлана Пермякова перекрасила волосы в розовый цвет
Актриса Светлана Пермякова решила кардинально изменить свой имидж и перекрасила волосы в розовый цвет. Подписчики актрисы похвалили её за смелость, назвав ей «самой свежестью».
В Instagram Светлана Пермякова опубликовала новую фотографию, на которой она позирует перед камерой с новым цветом волос. Актриса удивила своих многочисленных поклонников сменой стиля, она перекрасила волосы в розовый цвет, запечатлела себя в новом образе и поделилась с фанатами снимком. В описании к данной фотографии звезда пожелала фанатам счастья, добра и любви.
Некоторые подписчики в комментариях отметили, что изменения несколько «освежили» внешность артистки. Подавляющее большинство поклонников актрисы положительно отнеслись к смене имиджа звезды. Однако нашлись и те, кто раскритиковал новый образ Светланы Пермяковой, назвав его вызывающим.
В Instagram Светлана Пермякова опубликовала новую фотографию, на которой она позирует перед камерой с новым цветом волос. Актриса удивила своих многочисленных поклонников сменой стиля, она перекрасила волосы в розовый цвет, запечатлела себя в новом образе и поделилась с фанатами снимком. В описании к данной фотографии звезда пожелала фанатам счастья, добра и любви.
Некоторые подписчики в комментариях отметили, что изменения несколько «освежили» внешность артистки. Подавляющее большинство поклонников актрисы положительно отнеслись к смене имиджа звезды. Однако нашлись и те, кто раскритиковал новый образ Светланы Пермяковой, назвав его вызывающим.