Светлана Пермякова перекрасила волосы в розовый цвет

Публикация от Светлана Пермякова (@s_permyakova) 30 Июл 2018 в 8:08 PDT

В Instagram Светлана Пермякова опубликовала новую фотографию, на которой она позирует перед камерой с новым цветом волос. Актриса удивила своих многочисленных поклонников сменой стиля, она перекрасила волосы в розовый цвет, запечатлела себя в новом образе и поделилась с фанатами снимком. В описании к данной фотографии звезда пожелала фанатам счастья, добра и любви.Некоторые подписчики в комментариях отметили, что изменения несколько «освежили» внешность артистки. Подавляющее большинство поклонников актрисы положительно отнеслись к смене имиджа звезды. Однако нашлись и те, кто раскритиковал новый образ Светланы Пермяковой, назвав его вызывающим.