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Актриса Юлия Снигирь поведала правду о своей худобе

Актриса Юлия Снигирь поделилась со своими поклонниками, причинной её истощённого вида. Как оказалось, у артистки присутствует желание вести здоровый образ жизни.

Актриса Юлия Снигирь поведала правду о своей худобе


Юлия Снигирь заявила, что она не стремится сбросить лишние килограммы и не думает о том как сбросить лишний вес. Актриса отметила, что её основной целью является здоровый образ жизни, а стройная фигура является приятным дополнением этого процесса. Своё заявление артистка сделала на своей странице в Instagram, потому что поклонники именно здесь ей часто указывают на излишнюю худобу.

Подписчики Юлии Снигирь отнеслись с пониманием к желанию актрисы заботиться о собственном здоровье, выбирая тщательно рацион и не потребляя лишней пищи. Тем не менее нашлись скептики, которые пожелали актрисе набрать вес, так как они считают, что худоба Юлии Снигирь выглядит пугающе и некрасиво.
 
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Общество
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
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