Эксперт раскрыл причину глубоких карманов на платьях Меган Маркл
Эксперты разузнали, почему на платьях Меган Маркл часто можно увидеть глубокие карманы. Согласно языку жестов, глубокие карманы предпочитают люди, которым есть что скрывать.
Поклонники Меган Маркл в последнее время начали замечать, что во время публичных выходов с принцем Гарри актриса часто надевает наряды с глубокими карманами. По мнению специалиста Джуди Джеймс, обычно это говорит о том, что человек что-то скрывает, однако в случае с герцогиней Сассекской это может свидетельствовать о другом.
Эксперт считает, что может быть связано с дискомфортом в тех ситуациях, когда человек просто не знает, куда деть свои руки на виду публики. Однако супругу принца Гарри вряд ли можно назвать неуверенной в себе, поэтому её любовь к глубоким карманам, скорее всего, обусловлена стремлением следовать модным тенденциям.
Также Джуди Джеймс отметила, что Меган Маркл предпочитает наряды в стиле 50-х годов прошлого века. В частности, в её юбках можно рассмотреть эталон красоты с прошлого столетия.