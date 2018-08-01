АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.07 USD 62.35
Курс валют на 01.08.2018

Эксперт раскрыл причину глубоких карманов на платьях Меган Маркл

Эксперты разузнали, почему на платьях Меган Маркл часто можно увидеть глубокие карманы. Согласно языку жестов, глубокие карманы предпочитают люди, которым есть что скрывать.

Эксперт раскрыл причину глубоких карманов на платьях Меган Маркл


Поклонники Меган Маркл в последнее время начали замечать, что во время публичных выходов с принцем Гарри актриса часто надевает наряды с глубокими карманами. По мнению специалиста Джуди Джеймс, обычно это говорит о том, что человек что-то скрывает, однако в случае с герцогиней Сассекской это может свидетельствовать о другом.

Эксперт считает, что может быть связано с дискомфортом в тех ситуациях, когда человек просто не знает, куда деть свои руки на виду публики. Однако супругу принца Гарри вряд ли можно назвать неуверенной в себе, поэтому её любовь к глубоким карманам, скорее всего, обусловлена стремлением следовать модным тенденциям.

Также Джуди Джеймс отметила, что Меган Маркл предпочитает наряды в стиле 50-х годов прошлого века. В частности, в её юбках можно рассмотреть эталон красоты с прошлого столетия.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Светлана Лобода готовит старшую дочь к карьере
Актриса Юлия Снигирь поведала правду о своей
Эксперт раскрыл причину глубоких карманов на
В Краснодарском крае появится дорога к морю за
Британские специалисты назвали страны с самым
Крупнейшая популяция королевских пингвинов
Земные бактерии вымирают быстрыми темпами
Росздравнадзор нашел связь между ожирением и
Российские школьники заработали пять медалей на
Дуэйн Джонсон подарил своему дублеру внедорожник
Sony Pictures представила новый трейлер фильма
Mail.ru Group прекратила дальнейшее развитие и
В России появилась новая версия Huawei Honor 10 и
Медики предсказали гибель от смертоносной
«Ростех» установил новую оптику для самого
Ученые назвали причины, по которым земляне не
Ученые вырастили препарат на основе риса для
Ученые насчитали 1,4 млн линий бактерий на Земле
Ученые выяснили, могут ли морские водоросли
К 2050 году Google и Apple поработят
Ученые: Смертность от жары будет неуклонно
Ученые исследовали укусы клещей на проявление
В Китае из-за нехватки земли запрещают гробы и
Ученые нашли гигантские разрывы в мантии под
Ученые: Вспышка на Солнце усилила хаос
Ткани эмбриона могут формировать новые
Компьютеры получат возможность определения
Татьяна Навка показала, какой её видит только муж
Московскую квартиру Левы из «БИ-2» вскрыли и
Эксперты составили ТОП-5 нержавеющих авто по цене
Просмотреть все новости