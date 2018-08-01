Эксперт раскрыл причину глубоких карманов на платьях Меган Маркл

Поклонники Меган Маркл в последнее время начали замечать, что во время публичных выходов с принцем Гарри актриса часто надевает наряды с глубокими карманами. По мнению специалиста Джуди Джеймс, обычно это говорит о том, что человек что-то скрывает, однако в случае с герцогиней Сассекской это может свидетельствовать о другом.Эксперт считает, что может быть связано с дискомфортом в тех ситуациях, когда человек просто не знает, куда деть свои руки на виду публики. Однако супругу принца Гарри вряд ли можно назвать неуверенной в себе, поэтому её любовь к глубоким карманам, скорее всего, обусловлена стремлением следовать модным тенденциям.Также Джуди Джеймс отметила, что Меган Маркл предпочитает наряды в стиле 50-х годов прошлого века. В частности, в её юбках можно рассмотреть эталон красоты с прошлого столетия.