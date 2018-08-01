В Краснодарском крае появится дорога к морю за 1,2 трлн рублей

Для улучшения инвестиционного климата в регионе от Джубги до Сочи появится самая дорогая трасса через горный массив. Она будет состоять из мостов и тоннелей, а ее протяженность в общей сложности не превысит 200 километров. Это третья мегастройка, когда первоначальные планы по затратам значительно превысят затраты по их окончанию. Среди строек века нерентабельные Крымский мост и планируемый мост на Сахалин.По словам одного из федеральных чиновников - по этой дороге автомобили смогут двигаться на скоростях до 120 км в час, тогда как сейчас она не превышает по старой трассе 30-50 км в час. После окончания строительства регион станет по-настоящему Лазурным берегом, который будет доступен на протяжении всего года без ограничений из-за погодных условий. Специалисты говорят, что названная чиновником затратная часть в 1,2 трлн рублей не окончательная и будет значительно превышена, как и на всех мегастройках страны из-за непрозрачности тендеров.