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Ученые выяснили, могут ли морские водоросли помочь в борьбе с подкислением океана

В соответствии с новой работой под руководством Дэвида Ковека из Карнеги, луга морских водорослей могут играть ограниченную локализованную роль в смягчении подкисления океана в прибрежных экосистемах.

Ученые выяснили, могут ли морские водоросли помочь в борьбе с подкислением океана


Когда уголь, нефть или газ сжигаются, полученный углекислый газ выпускается в атмосферу, где он является движущей силой глобального изменения климата. Но этот атмосферный углекислый газ также поглощается в океане, где химические реакции с морской водой производят углекислоту, которая является коррозионной для морской жизни, особенно для таких организмов, как мидии и устрицы, строящих свои раковины и экзоскелеты из карбоната кальция.

Морские водоросли обеспечивают важный источник пищи и убежища для морских животных, помогают бороться с эрозией отложений, образующих морское дно, и фильтровать бактериальные патогены из воды. Они также поглощают углекислый газ в рамках своей дневной фотосинтетической активности.

Исследования уже показали, что в устьях рек и заливах побережья Калифорнии наблюдается подкисление океана. Таким образом, команда попыталась проверить теорию, согласно которой поглощение двуокиси углерода на лугах на морских травах может буферизовать рН океанской воды в их ближайшем окружении и помочь в борьбе с последствиями подкисления в краткосрочной перспективе.

Этот уровень буферизации может оказать влияние на деятельность в области аквакультуры или даже в естественных сообществах моллюсков, где морские организмы способны выровнять свою активность кальцификации с периодами буферизации морских водорослей.

«Мы начинаем понимать, что некоторые морские организмы, такие как голубые мидии, на самом деле способны сдвинуть время суток, в течение которого они выполняют большую часть своей кальцификации. Если другие организмы могут сделать то же самое, тогда даже короткие периоды могут принести существенные выгоды организмам, которые живут в них», - сообщают исследователи.

«Тем не менее, - добавил Ковек, - морские луга являются важной частью береговой линии Калифорнии. Хотя наши результаты показывают, что луговые травы вдоль побережья Калифорнии вряд ли будут предлагать долгосрочную буферизацию для борьбы с подкислением океана, их устойчивая роль в качестве среды обитания для морских организмов, должны быть более чем достаточным основанием для восстановления и защиты этих знаковых экосистем».
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:34
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