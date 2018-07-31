Ученые выяснили, могут ли морские водоросли помочь в борьбе с подкислением океана

Когда уголь, нефть или газ сжигаются, полученный углекислый газ выпускается в атмосферу, где он является движущей силой глобального изменения климата. Но этот атмосферный углекислый газ также поглощается в океане, где химические реакции с морской водой производят углекислоту, которая является коррозионной для морской жизни, особенно для таких организмов, как мидии и устрицы, строящих свои раковины и экзоскелеты из карбоната кальция.Морские водоросли обеспечивают важный источник пищи и убежища для морских животных, помогают бороться с эрозией отложений, образующих морское дно, и фильтровать бактериальные патогены из воды. Они также поглощают углекислый газ в рамках своей дневной фотосинтетической активности.Исследования уже показали, что в устьях рек и заливах побережья Калифорнии наблюдается подкисление океана. Таким образом, команда попыталась проверить теорию, согласно которой поглощение двуокиси углерода на лугах на морских травах может буферизовать рН океанской воды в их ближайшем окружении и помочь в борьбе с последствиями подкисления в краткосрочной перспективе.Этот уровень буферизации может оказать влияние на деятельность в области аквакультуры или даже в естественных сообществах моллюсков, где морские организмы способны выровнять свою активность кальцификации с периодами буферизации морских водорослей.«Мы начинаем понимать, что некоторые морские организмы, такие как голубые мидии, на самом деле способны сдвинуть время суток, в течение которого они выполняют большую часть своей кальцификации. Если другие организмы могут сделать то же самое, тогда даже короткие периоды могут принести существенные выгоды организмам, которые живут в них», - сообщают исследователи.«Тем не менее, - добавил Ковек, - морские луга являются важной частью береговой линии Калифорнии. Хотя наши результаты показывают, что луговые травы вдоль побережья Калифорнии вряд ли будут предлагать долгосрочную буферизацию для борьбы с подкислением океана, их устойчивая роль в качестве среды обитания для морских организмов, должны быть более чем достаточным основанием для восстановления и защиты этих знаковых экосистем».