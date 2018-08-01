Британские специалисты назвали страны с самым быстрым интернетом

Как указали подсчеты, проведенные специалистами, первую позицию рейтинг занял Сингапур. Следом расположились скандинавские государства, которые попали в число сравнения по показателю, это Швеция, Дания и Норвегия. За лидерами расположились в соответствии с приоритетной очередностью - Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. В рейтинге этого года, для России определено 47-е место в топе.Специалисты обращают внимание на то, что вышеупомянутый рейтинг был составлен экспертами по оценке затраченного времени, которое необходимо было для полного скачивания фильма, размер которого выбрали в пять гигабайт. При этом его загрузку осуществляли на средней скорости, которая доступна при подключении интернета в соответствующей стране.