Британские специалисты назвали страны с самым быстрым интернетом
Известный британский портал, занимающийся оценкой и определением качества интернет-соединений, опубликовал соответствующий рейтинг государств, в соответствии с предоставляемым ими скоростным широкополосным интернетом. Информация из публикаций ФАН.
Как указали подсчеты, проведенные специалистами, первую позицию рейтинг занял Сингапур. Следом расположились скандинавские государства, которые попали в число сравнения по показателю, это Швеция, Дания и Норвегия. За лидерами расположились в соответствии с приоритетной очередностью - Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. В рейтинге этого года, для России определено 47-е место в топе.
Специалисты обращают внимание на то, что вышеупомянутый рейтинг был составлен экспертами по оценке затраченного времени, которое необходимо было для полного скачивания фильма, размер которого выбрали в пять гигабайт. При этом его загрузку осуществляли на средней скорости, которая доступна при подключении интернета в соответствующей стране.
Как указали подсчеты, проведенные специалистами, первую позицию рейтинг занял Сингапур. Следом расположились скандинавские государства, которые попали в число сравнения по показателю, это Швеция, Дания и Норвегия. За лидерами расположились в соответствии с приоритетной очередностью - Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. В рейтинге этого года, для России определено 47-е место в топе.
Специалисты обращают внимание на то, что вышеупомянутый рейтинг был составлен экспертами по оценке затраченного времени, которое необходимо было для полного скачивания фильма, размер которого выбрали в пять гигабайт. При этом его загрузку осуществляли на средней скорости, которая доступна при подключении интернета в соответствующей стране.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:30