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Ученые: Смертность от жары будет неуклонно повышаться к 2080 году

Если люди не смогут приспособиться к будущим климатическим температурам, смертельные случаи, вызванные сильными тепловыми волнами, резко возрастут в тропических и субтропических регионах, за которыми следуют Австралия, Европа и Соединенные Штаты, - показывает глобальное новое исследование, проведенное под руководством Монаша.

Ученые: Смертность от жары будет неуклонно повышаться к 2080 году


Это первое глобальное исследование, прогнозирующее будущие смертельные случаи, связанные с тепловой энергией, и призвано помочь лицам, принимающим решения, в планировании стратегий адаптации и смягчения последствий изменения климата.

Исследователи разработали модель для оценки количества случаев смертности, связанных с тепловыми волнами на период с 2031 по 2080 годы.

В ходе исследования прогнозировалось превышение смертности в отношении тепловых волн в будущем в разных сценариях, характеризующихся уровнями выбросов парниковых газов, стратегий обеспечения готовности и адаптации и плотности населения в этих регионах.

Ведущий исследования Монаш Юминг Го заявил, что недавние сообщения в СМИ, в которых подробно описываются смертельные тепловые волны по всему миру, подчеркивают важность изучения тепловой волны.

«Будущие тепловые волны, в частности, будут более частыми, более интенсивными и будут длиться намного дольше.Если мы не сможем найти способ смягчить изменение климата (сократить дни тепловых волн) и помочь людям адаптироваться к тепловым волнам, в будущем произойдет значительное увеличение смертности, особенно в бедных странах, расположенных вокруг экватора», - сказал доцент Го.

Ключевой вывод исследования показывает, что по экстремальному сценарию, по сравнению с периодом 1971-2010 годов, в результате роста жары в трех австралийских городах (Брисбен, Сидней и Мельбурн) произойдет 471-процентное увеличение смертности.

Ученые надеются, что прогнозы исследования поддержат принятие решения при планировании важнейших стратегий адаптации и смягчения последствий изменения климата.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:13
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