Российские школьники заработали пять медалей на XVI Международной олимпиаде по лингвистике

Стоит отметить, что в рамках этого мероприятия участникам предлагаются задачи по лингвистике, которые основаны на разных языках. Чтобы их решить, не обязательно иметь знания по какому-либо языку, поскольку вся необходимая информация подается в условии задачи. В основном задания требуют расшифровки какого-то языка, перевода различных фраз и т.д. На первом этапе школьники работают индивидуально, а затем начинается командный тур.Из российских школьников медали получили Татьяна Романова, Кристина Вашпанова, Екатерина Волошинова, Данияр Касенов и Яна Шишкина.В этот раз олимпиаду посетило 192 школьника из 30 стран. Что касается России, то от нее поехало две команды, которые имели в своем составе по 4 участника.