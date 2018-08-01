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Российские школьники заработали пять медалей на XVI Международной олимпиаде по лингвистике

Портал «Лингвистика для школьников» сообщил о том, что российские школьники смогли завоевать пять медалей в рамках XVI Международной олимпиады по лингвистике, которая проводилась в Праге. Отмечается, что в командном зачете четыре бронзы и одно серебро.

Российские школьники заработали пять медалей на XVI Международной олимпиаде по лингвистике


Стоит отметить, что в рамках этого мероприятия участникам предлагаются задачи по лингвистике, которые основаны на разных языках. Чтобы их решить, не обязательно иметь знания по какому-либо языку, поскольку вся необходимая информация подается в условии задачи. В основном задания требуют расшифровки какого-то языка, перевода различных фраз и т.д. На первом этапе школьники работают индивидуально, а затем начинается командный тур.

Из российских школьников медали получили Татьяна Романова, Кристина Вашпанова, Екатерина Волошинова, Данияр Касенов и Яна Шишкина.

В этот раз олимпиаду посетило 192 школьника из 30 стран. Что касается России, то от нее поехало две команды, которые имели в своем составе по 4 участника.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 06:00
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