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Ученые: Вспышка на Солнце усилила хаос разрушительного урагана Ирма в 2017 году

Во время урагана «Ирма» в Карибском море в сентябре 2017 года Солнце случайно произвело собственную космическую погоду. Это мешало коммуникации во время реакции на суровые земные погодные условия.

Ученые: Вспышка на Солнце усилила хаос разрушительного урагана Ирма в 2017 году


Это согласно новому исследованию, в котором рассматривается, как 10-дневный период высокой солнечной активности повлиял на радиосвязь во время урагана. Ситуация началась 6 сентября, когда Ирма приближалась к Виргинским островам, и Солнце произвело гигантскую солнечную вспышку X9.3, направленную на Землю. Эта вспышка вывела из строя радиосвязь.

«Космическая и земная погода соединились, усилив и без того напряженную ситуацию в Карибском бассейне», - сказал ведущий автор Роб Редмон, ученый Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Космическая погода включает в себя ряд явлений, от безвредного и прекрасного северного сияния до корональных массовых выбросов, выбрасывающих тонны сильно заряженной плазмы из Солнца. Более драматические типы космической погоды могут влиять на спутники, вращающиеся вокруг Земли, включая системы связи и навигации, и могут блокировать радиоволны, движущиеся по атмосфере Земли.

Это может означать проблему для аварийного реагирования, которая часто зависит от радиосвязи. Hurricane Watch Net, группа энтузиастов любительских радиостанций, которые помогают NOAA во время ураганов, сообщили о проблемах в течение 10-дневного периода солнечной активности в сентябре.

Исследователи не пытались выяснить, в какой степени проблемы связи могут замедлить или повлиять на реакцию ураганов. Вместо этого ученые сосредоточились именно на том, что происходило в атмосфере Солнца и как это поведение повлияло на Землю.

Для этого исследователи применили ряд спутников на орбите, в том числе миссии, изучающие Солнце, такие как гелиосферная обсерватория NASA (SOHO), и ориентированные на земную погоду, например, сеть геостационарного спутникового сервера NOAA (GOES). Исследователи надеются, что, собрав подробную картину произошедшего, они смогут лучше понять, как работает космическая погода.

Эта цель стоит также и перед новым солнечным зондом NASA Parker, запуск котрого запланирован на 11 августа текущего года. Миссия поможет ученым лучше прогнозировать космическую погоду и последствия Солнца на Земле.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:20
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