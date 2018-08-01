Sony Pictures представила новый трейлер фильма «Веном»
Киностудия Sony Pictures выпустила долгожданный второй трейлер фильма «Веном». В нем уже больше показан сам симбиот Веном, который является сильным и злобным альтер-эго журналиста Эдди Брока. Напомним, что Веном злейший враг Человека-паука и один из самых мрачных персонажей Marvel.
В фильме Броку придется научиться договариваться с симбиотом, который после эксперимента оказался в его теле. Кроме самого Венома зрители смогут увидеть соперника главного персонажа фильма – симбиота по имени Бунт.
Стоит напомнить, что в ленте «Веном» главные роли достались таким актерам как Том Харди, Риз Ахмед, Мишель Уильямс, Скотт Хэйз, Рейд Скотт и Вуди Харрельсон. Постановщиком проекта является Рубен Фляйшер, который, в частности, известен по фильму «Добро пожаловать в Zомбилэнд».
Российская премьера фильма «Веном» должна состояться 4 октября.
В фильме Броку придется научиться договариваться с симбиотом, который после эксперимента оказался в его теле. Кроме самого Венома зрители смогут увидеть соперника главного персонажа фильма – симбиота по имени Бунт.
Стоит напомнить, что в ленте «Веном» главные роли достались таким актерам как Том Харди, Риз Ахмед, Мишель Уильямс, Скотт Хэйз, Рейд Скотт и Вуди Харрельсон. Постановщиком проекта является Рубен Фляйшер, который, в частности, известен по фильму «Добро пожаловать в Zомбилэнд».
Российская премьера фильма «Веном» должна состояться 4 октября.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 04:00