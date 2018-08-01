Mail.ru Group прекратила дальнейшее развитие и продвижение браузера «Амиго»

Следуя сообщениям информационного холдинга выясняется, что данный продукт обновляться больше не будет. Как заявила компания, еще на этапах внедрения и продвижения браузера «Амиго», были приняты неверные шаги в данном направлении. Изначально, к проекту привлекли представителей рекламных сетей и целый ряд деловых партнеров. Как показывают результаты, часть из всех доверенных организаций, оказались недобросовестными.В ходе распространения браузера ими были применены серые схемы, запрещенные условиями заключенных договоренностей сторон. На основании подобных действий отмечается в целом неприятие и негативное отношение к «Амиго» и его дальнейшему развитию. В связи с чем и было принято решение отказа от всех дальнейших действий, связанных с продвижением фирменного бренда.Известны и заявления Mail.ru Group о занятии перспективных рыночных ниш браузеров. В этом направлении работа может быть в дальнейшем продолжена. Одновременно будет и изменен формат по развитию новых продуктов, в котором будет учтен опыт, который уже приобретен холдингом.