В России появилась новая версия Huawei Honor 10 и программное обновление для этой модели
Стало известно, что китайская корпорация Huawei подготовила для российского рынка новую вариацию смартфона Huawei Honor 10, который будет предложен в цвете «мерцающий зеленый». Также для этой модели 3 августа выйдет обновление программного обеспечения.
В пакете данных будет опция ИИ AI Image Stabilization, которая займется стабилизацией изображения при создании фото. Кроме этого отмечается появление инструментов для ведения съемки в более сложных условиях и системы ускорения графики GPU Turbo.
Что касается новой версии смартфона Honor 10, то он появится 3 августа в комплектации с ПЗУ на 64 гигабайта и ценником 26 990 рублей. Ранее подобная расцветка предлагалась только для аппарата с объемом постоянной памяти в 128 гигабайт. При этом такое устройство на 3 тысячи дороже.
В пакете данных будет опция ИИ AI Image Stabilization, которая займется стабилизацией изображения при создании фото. Кроме этого отмечается появление инструментов для ведения съемки в более сложных условиях и системы ускорения графики GPU Turbo.
Что касается новой версии смартфона Honor 10, то он появится 3 августа в комплектации с ПЗУ на 64 гигабайта и ценником 26 990 рублей. Ранее подобная расцветка предлагалась только для аппарата с объемом постоянной памяти в 128 гигабайт. При этом такое устройство на 3 тысячи дороже.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00