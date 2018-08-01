В России появилась новая версия Huawei Honor 10 и программное обновление для этой модели

В пакете данных будет опция ИИ AI Image Stabilization, которая займется стабилизацией изображения при создании фото. Кроме этого отмечается появление инструментов для ведения съемки в более сложных условиях и системы ускорения графики GPU Turbo.Что касается новой версии смартфона Honor 10, то он появится 3 августа в комплектации с ПЗУ на 64 гигабайта и ценником 26 990 рублей. Ранее подобная расцветка предлагалась только для аппарата с объемом постоянной памяти в 128 гигабайт. При этом такое устройство на 3 тысячи дороже.