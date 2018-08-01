Дуэйн Джонсон подарил своему дублеру внедорожник
На официальной странице Instagram Дуэйн Джонсон опубликовал видеозапись, на которой он показывает, как передает новенький внедорожник своему дублеру Таноаи, который долгое время выполнял за него сложные трюки в фильмах. Таким образом, актер решил отблагодарить напарника, который сейчас залечивает травму, полученную как раз во время съемок.
Джонсон утверждает, что он специально выбрал момент, чтобы не вызывать никаких подозрений у напарника. Не о чем не подозревающий каскадер думал, что им нужно провести небольшое интервью.
В определенный момент актер дал указание вывезти внедорожник и после этого Джонсон начал благодарить Таноаи, а затем указал на автомобиль. Он сказал, что это ему за «кровь, пот, слезы и годы, проведенные вместе». Он также написал, что Таноаи очень предан своему делу и еще он является голливудским каскадером, а это сообщество является важной частью кинематографического бизнеса.
Джонсон утверждает, что он специально выбрал момент, чтобы не вызывать никаких подозрений у напарника. Не о чем не подозревающий каскадер думал, что им нужно провести небольшое интервью.
В определенный момент актер дал указание вывезти внедорожник и после этого Джонсон начал благодарить Таноаи, а затем указал на автомобиль. Он сказал, что это ему за «кровь, пот, слезы и годы, проведенные вместе». Он также написал, что Таноаи очень предан своему делу и еще он является голливудским каскадером, а это сообщество является важной частью кинематографического бизнеса.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 05:00