Дуэйн Джонсон подарил своему дублеру внедорожник

Джонсон утверждает, что он специально выбрал момент, чтобы не вызывать никаких подозрений у напарника. Не о чем не подозревающий каскадер думал, что им нужно провести небольшое интервью.В определенный момент актер дал указание вывезти внедорожник и после этого Джонсон начал благодарить Таноаи, а затем указал на автомобиль. Он сказал, что это ему за «кровь, пот, слезы и годы, проведенные вместе». Он также написал, что Таноаи очень предан своему делу и еще он является голливудским каскадером, а это сообщество является важной частью кинематографического бизнеса.