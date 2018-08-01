АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.07 USD 62.35
Курс валют на 01.08.2018

Медики предсказали гибель от смертоносной эпидемии миллиарда человек

Медиками Центра охраны здоровья, функционирует который при Университете Джонса Хопкинса, разработана компьютерная модель, в которой представлена вирусная пандемия. Ее спровоцировал вирус Clade X, убивший 150 миллионов человек, причем этот показатель был установлен только за период первых двадцати месяцев эпидемии.

Уже по истечении нескольких месяцев стимуляции, жертвы достигли количества, равного 900 миллионам человек. Это уже был показатель, который составляет 10% всех представителей человечества.
Медики предсказали гибель от смертоносной эпидемии миллиарда человек


Так же отмечается, что вышеназванный вирус экспериментальный и является выдуманным, только существует реальная угроза его настоящего существования. Относят Clade X к одному из видов парагриппоd. При данном недуге характерно появление высокой температуры, активных воспалительных процессов и кашля.

Появление новых штаммов гриппа постоянно фиксируется по всему миру, на этом основании, можно представить, что возможно реальное существование вышеописанного сценария пандемии. На основании данной информации можно сделать только один вывод, требующий незамедлительного принятия мер, благодаря которым будут сохранены миллиарды человеческих жизней.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 01:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России появилась новая версия Huawei Honor 10 и
Медики предсказали гибель от смертоносной
«Ростех» установил новую оптику для самого
Ученые назвали причины, по которым земляне не
Ученые вырастили препарат на основе риса для
Ученые насчитали 1,4 млн линий бактерий на Земле
Ученые выяснили, могут ли морские водоросли
К 2050 году Google и Apple поработят
Ученые: Смертность от жары будет неуклонно
Ученые исследовали укусы клещей на проявление
В Китае из-за нехватки земли запрещают гробы и
Ученые нашли гигантские разрывы в мантии под
Ученые: Вспышка на Солнце усилила хаос
Ткани эмбриона могут формировать новые
Компьютеры получат возможность определения
Татьяна Навка показала, какой её видит только муж
Московскую квартиру Левы из «БИ-2» вскрыли и
Эксперты составили ТОП-5 нержавеющих авто по цене
Лень может вызвать диабет всего за 2 недели,
Астрономы-любители обнаружили планетарную систему
Ольга Серябкина рассекретила своего сына и мужа
Компания VG Cargo Александра Удодова наращивает
Дочь Леонида Якубовича отказывается от его помощи
Новости «Дома-2»: количество подписчиков Ольги
Ученые определили главную причину зарождения
Ученые: Китай может столкнуться с чрезвычайными
Ученые разработали новую добавку для бензина из
У экс-участницы «Дома-2» Алианы Гобозовой
Исследователи рассказали, как песчаные дюны
Археологи: Шумерская цивилизация не укладывается
Просмотреть все новости