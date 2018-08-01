Медики предсказали гибель от смертоносной эпидемии миллиарда человек

Уже по истечении нескольких месяцев стимуляции, жертвы достигли количества, равного 900 миллионам человек. Это уже был показатель, который составляет 10% всех представителей человечества.Так же отмечается, что вышеназванный вирус экспериментальный и является выдуманным, только существует реальная угроза его настоящего существования. Относят Clade X к одному из видов парагриппоd. При данном недуге характерно появление высокой температуры, активных воспалительных процессов и кашля.Появление новых штаммов гриппа постоянно фиксируется по всему миру, на этом основании, можно представить, что возможно реальное существование вышеописанного сценария пандемии. На основании данной информации можно сделать только один вывод, требующий незамедлительного принятия мер, благодаря которым будут сохранены миллиарды человеческих жизней.