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Астрономы-любители обнаружили планетарную систему с пятью субнептунами

Астрономы-любители, благодаря доступу к проекту NASA по поиску экзопланет Exoplanet Explorers, обнаружили редкую планетарную систему с пятью субнептунами.

Астрономы-любители обнаружили планетарную систему с пятью субнептунами


Проект NASA Exoplanet Explorers по поиску новых потенциально обитаемых экзопланет транзитным методом позволил всем желающим приобщиться к обществу астрономов и стать настоящим открывателем космических глубин. Наиболее значимым событием проекта стало открытие планетарной системы К2-138, вокруг главной звезды которой вращаются пять субнептунов. Несмотря на то, что центральная звезда нового открытия более холодная, чем Солнце, планеты, вращающиеся вокруг нее, необычайно горячие, так как находятся на слишком близком расстоянии к родному светилу.

Субнептуны – планеты, по диаметру больше Земли, но меньше Нептуна. Обнаружение такой системы крайне редко, тем более, что все пять космических тел находятся в резонансной зависимости друг от друга из-за тесного прижатия к родной звезде.

Ученые надеются, что проект космического агентства позволит сделать еще больше поразительных открытий, таящихся на неизведанных просторах Вселенной.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 19:52
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