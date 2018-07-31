Компания VG Cargo Александра Удодова наращивает объемы обработки авиагрузов в Европе

По оценкам аналитиков, этот рынок активно развивается и имеет хорошие перспективы. Средний темп роста сегмента в ближайшие двадцать лет сохранится, как считают специалисты, на уровне около 4% в год. Драйвером развития авиаперевозок является международная интернет-торговля – в частности, увеличивающийся спрос на быструю доставку товаров с высокой добавленной стоимостью из Китая и других азиатских производственных центров в Европу.В этой ситуации занимающиеся обслуживанием воздушных грузоперевозок аэропорты, а также логистические компании вырабатывают новые подходы к своей деятельности. Так, например, крупный европейский логистический узел - аэропорт «Франкфурт-Хан», монополистом по обработке грузов в котором является компания Александра Удодова VG Cargo, в 2016 году приобрела китайская компания Shanghai Yiqian Trading. С 2014 VG Cargo также работает в аэропорту «Франкфурт-на Майне».Все это позволило Александру Удодову создать максимально конкурентоспособную в текущих рыночных реалиях систему обработки авиагрузов и сотрудничать с такими компаниями как Nippon Cargo Airlines, DHL, Etihad и Senator International.Помимо удачно выбранных аэропортов, которые концентрируют многие логистические потоки и работают круглосуточно, стратегия VG Cargo основана на развитии собственных складов и сервисной составляющей. Сегодня компании Удодова принадлежат не менее 35 тысяч квадратных метров складских помещений. Это позволяет ей оптимизировать собственную деятельность и уделять повышенное внимание вопросам безопасности хранения и обработки грузов. VG Cargo обслуживает преимущественно дорогостоящие грузы, с самого начала работы компания успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям международного стандарта TAPA. Кроме того, этот логистический оператор имеет все нужные разрешительные документы для прохождения грузов в особом режиме на немецкой таможне. В частности, речь идет о сертификате Авторизованного Экономического Оператора.Именно комплексное обслуживание высокого качества, которое компания Александра Удодова предлагает клиентам, и позволило ей, как считают эксперты, занять лидирующие позиции в своем сегменте на европейском рынке. Оператор не только занимается хранением и таможенным оформлением грузов, но также осуществляет доставку почтовых отправлений и экспресс-посылок. Не случайно, многие давние партнеры VG Cargo, как например Senator International, уже заявили о планах по расширению сотрудничества с логистическим оператором Удодова.Стоит напомнить, что диверсификации инвестиций характерна для предпринимательской деятельности Александра Удодова. Так, в России он открыл первое предприятие полного цикла по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга». Кроме того, в настоящее время Удодов завершает строительство бальнеологического центра мирового уровня на месте одного из бывших советских пансионатов в Краснодарском крае.