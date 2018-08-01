«Ростех» установил новую оптику для самого большого в Евразии телескопа

Установка зеркала, диаметр которого составляет шесть метров, проведена сотрудниками холдинга «Швабе», входящего в состав «Ростеха». На текущий момент специалистами проводится финальная регулировка формы по уровню поверхности зеркала, специалисты занимаются определением отклонений зеркальной поверхности от заранее заданной формы, а так же ведуться замеры кривизны. Начнет свою работу обновленный телескоп осенью текущего года. Как заявили в «Ростехе», благодаря модернизации, дальность наблюдений новой оптики будет улучшена в 1,5 раза.Так же отмечается, что телескоп БТА начал свою полноценную работу в 1975 году. Это самый крупный телескоп во всем мире, рекорд продержался до 1993 года. С этого года был введен в эксплуатацию телескоп на Гавайях, с более мощными характеристиками. Согласно данным «Ростеха», на текущий момент БТА является представителем самого крупного телескопа Евразии.