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«Ростех» установил новую оптику для самого большого в Евразии телескопа

Завершена установка «Ростехом» астрономической оптики на конструкцию Большого телескопа азимутального (БТА), место расположение которого - Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН). Информация из официальных сообщений госкорпорации.

Установка зеркала, диаметр которого составляет шесть метров, проведена сотрудниками холдинга «Швабе», входящего в состав «Ростеха». На текущий момент специалистами проводится финальная регулировка формы по уровню поверхности зеркала, специалисты занимаются определением отклонений зеркальной поверхности от заранее заданной формы, а так же ведуться замеры кривизны. Начнет свою работу обновленный телескоп осенью текущего года. Как заявили в «Ростехе», благодаря модернизации, дальность наблюдений новой оптики будет улучшена в 1,5 раза.
«Ростех» установил новую оптику для самого большого в Евразии телескопа


Так же отмечается, что телескоп БТА начал свою полноценную работу в 1975 году. Это самый крупный телескоп во всем мире, рекорд продержался до 1993 года. С этого года был введен в эксплуатацию телескоп на Гавайях, с более мощными характеристиками. Согласно данным «Ростеха», на текущий момент БТА является представителем самого крупного телескопа Евразии.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 00:00
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