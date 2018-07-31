Ученые назвали причины, по которым земляне не встретятся с пришельцами

Согласно «парадоксу Ферми» тема инопланетян и их отсутствие объясняется несколькими гипотезами. Согласно одной из них, пришельцы прячутся под толстым слоем льда на ледяных экзопланетах, и даже возможно на их лунах. Во всяком случае, такой теории придерживаются некоторые сотрудники NASA. Из-за этого обнаружить инопланетян невозможно, несмотря на самые мощные телескопы.Одной из самых свежих гипотез также является то, что инопланетяне могут обитать на суперземлях, однако в таком случае они будут и заложниками своих планет. Из-за большой массы притяжение на суперземлях в разы больше, чем на Земле. Из-за этого пришельцам понадобятся более мощные ракеты, возможно работающие на ядерном топливе, дабы разогнать свои космические корабли до суперскоростей, чтобы преодолеть гравитацию своей родной планеты. А это практически невозможно.Футурист Сет Шостак выдвинул еще одну теорию невозможности контакта с инопланетянами. По словам ученого, пришельцами могут оказаться роботы, а не живые существа. Свою теорию Шостак обосновывает тем, что пришельцы могли настолько продвинуться технологически, что создать самостоятельно мыслящих биороботов, которые вытеснили своих хозяев.Ученые также предполагают, что земляне уже давно обнаружили инопланетную жизнь, но убили ее, даже об этом не догадываясь.Астрофизик Адам Фрэнк выдвинул теорию о том, что инопланетяне погибли в техногенной катастрофе, которую и сами спровоцировали, исчерпав ресурсы своей родной планеты.Согласно еще одной гипотезе, инопланетяне могли погибнуть еще в начале своего развития. Исследования показывают, что многие из обнаруженных экзопланет вполне пригодны для существования на них жизни, однако условия среды там могут резко меняться, в случае, если инопланетная цивилизация не смогла развиться на более разумный уровень, она могла погибнуть вследствие резких климатических изменений на родной планете.Самой интересной теорией на сегодня является теория панспермии, согласно которой жизнь на Землю была занесена из космоса, соответственно, земляне – пришельцы на планете. Однако до сих пор в космосе больше не было обнаружено признаков хотя бы следов наипростейших микроорганизмов.