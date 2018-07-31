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Ученые вырастили препарат на основе риса для профилактики ВИЧ

Ученые вырастили препарат, который способствует профилактике ВИЧ заболеванию. Особо отмечается, что местом его посева выбраны рисовые плантации на территории Испании. Согласно сообщениям авторов исследований, свойства риса могут представлять доступную альтернативу и послужить платформой при создании средств, которые направленны на профилактику заражения недугом.

Учеными Агротехнического центра из университета Льейды, выращен вид уникального ГМ-риса, особенность которого накапливать в зернах составы из комбинаций белков, которые могут воздействовать на вирусные частицы ВИЧ, связывая их. Данный процесс способен на предотвращение последующего заражения.
Ученые вырастили препарат на основе риса для профилактики ВИЧ


На основании проведенных первых экспериментов, эксперты установили, что состав грубого экстракта риса оказывает ощутимое нейтрализующее воздействие на опасный вирус. При этом использовано удобство рисового зерна, служить платформой для накопления рекомбинантных белков. При этом отмечается тот факт, что есть возможность выращивания его непосредственно в том регионе, который отмечается значительными рисками распространения ВИЧ.

Кроме уже указанных возможных преимуществ, отличаются белки риса еще и повышенным уровнем безопасности. Это позволяет очищать от них противовирусные компоненты. Так же отмечается, что в отличие от препаратов рекомбинантных белков, семена риса более удобны в хранении.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 23:00
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