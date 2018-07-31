Ученые вырастили препарат на основе риса для профилактики ВИЧ

Учеными Агротехнического центра из университета Льейды, выращен вид уникального ГМ-риса, особенность которого накапливать в зернах составы из комбинаций белков, которые могут воздействовать на вирусные частицы ВИЧ, связывая их. Данный процесс способен на предотвращение последующего заражения.На основании проведенных первых экспериментов, эксперты установили, что состав грубого экстракта риса оказывает ощутимое нейтрализующее воздействие на опасный вирус. При этом использовано удобство рисового зерна, служить платформой для накопления рекомбинантных белков. При этом отмечается тот факт, что есть возможность выращивания его непосредственно в том регионе, который отмечается значительными рисками распространения ВИЧ.Кроме уже указанных возможных преимуществ, отличаются белки риса еще и повышенным уровнем безопасности. Это позволяет очищать от них противовирусные компоненты. Так же отмечается, что в отличие от препаратов рекомбинантных белков, семена риса более удобны в хранении.