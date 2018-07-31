Новости «Дома-2»: количество подписчиков Ольги Рапунцель достигло отметки в 700 тысяч; Артем Сорока и Маргарита Овсянникова расстались
Стали известны последние новости и слухи из жизни звезд реалити-шоу «Дом-2» на сегодня 31 июля.
По слухам, экс-участник скандальной телестройки Илья Григоренко не так давно стал папой. Алена Ашмарина явила на свет дочку.
Ольга Рапунцель счастлива, так как количество ее подписчиков стремительно растет, теперь в ее микроблоге 700 фолловеров.
Артем Сорока и Марго Овсянникова расстались. Блондинка наотрез отказывается мириться с парнем, несмотря на то, что за три дня отношений привыкла к нему всей душой. Артем оказался очень жестоким, ворошил прошлое и делал ей гадкие вещи.
Елена Хромина решила сделать пластическую операцию. Девушка планирует увеличить грудь до третьего размера. По предварительной информации, пластика груди обойдется экс-участнице «Дома-2» в 180 тысяч рублей.