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Новости «Дома-2»: количество подписчиков Ольги Рапунцель достигло отметки в 700 тысяч; Артем Сорока и Маргарита Овсянникова расстались

Стали известны последние новости и слухи из жизни звезд реалити-шоу «Дом-2» на сегодня 31 июля.

Новости «Дома-2»: количество подписчиков Ольги Рапунцель достигло отметки в 700 тысяч; Артем Сорока и Маргарита Овсянникова расстались

По слухам, экс-участник скандальной телестройки Илья Григоренко не так давно стал папой. Алена Ашмарина явила на свет дочку.

Ольга Рапунцель счастлива, так как количество ее подписчиков стремительно растет, теперь в ее микроблоге 700 фолловеров.

Артем Сорока и Марго Овсянникова расстались. Блондинка наотрез отказывается мириться с парнем, несмотря на то, что за три дня отношений привыкла к нему всей душой. Артем оказался очень жестоким, ворошил прошлое и делал ей гадкие вещи.

Елена Хромина решила сделать пластическую операцию. Девушка планирует увеличить грудь до третьего размера. По предварительной информации, пластика груди обойдется экс-участнице «Дома-2» в 180 тысяч рублей.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:23
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