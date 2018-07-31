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К 2050 году Google и Apple поработят человечество, считает футуролог

Пирсон Йен, футуролог из Великобритании, предупреждает о мрачном будущем землян. По мнению ученого, к середине нынешнего столетия компании Google и Apple будут способны управлять человечеством.

К 2050 году Google и Apple поработят человечество, считает футуролог


Google и Apple в данное время активно занимаются исследованиями ИИ и новыми разработками в этом направлении. По мнению футуролога Пирсона Йена, вскоре эти конгломерации начнут разработку биотехнологий. Ученый прогнозирует об изобретении чипов, которые будут вживлять людям для анализа их состояний и даже корректировки поведенческих реакций. Более того, Йен уверен, что чипы позволят влиять на нейроны в организме, так что люди не смогут принимать самостоятельные решения, а по сути станут послушными рабами, исполняющими желания небольшого количества элиты.

Футуролог считает и бурное развитие генной инженерии, с помощью которой исследователи уже влияют на растения и природу во избежания болезней и мутаций разного рода. Йен предсказывает изобретение эликсира бессмертия, однако он будет доступен лишь небольшому кругу землян.

По словам футуролога, все это сейчас выглядит, как отрывок из фантастического фильма, однако еще 10 лет назад обычный сейчас сенсорный телефон казался также плодом фантастики.
 
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Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 22:30
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