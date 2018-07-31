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Ученые: Китай может столкнуться с чрезвычайными тепловыми волнами из-за изменения климата

Новое исследование показывает, что Китай в скором времени может столкнуться с сильным воздействием тепловых волн в следствие изменений климата.
Ученые: Китай может столкнуться с чрезвычайными тепловыми волнами из-за изменения климата


Эксперименты показали, что за пределами определенного порога температуры и влажности человек не может долго оставаться незащищенным. Новое исследование Массачусетского технологического института показывает, что, если не принять решительные меры для ограничения выбросов, связанных с изменением климата, самый густонаселенный и сельскохозяйственно важный регион Китая может неоднократно столкнуться с чрезвычайно разрушительными тепловыми эффектами.

Ученые выяснили, что риск смертоносных тепловых волн значительно повышается из-за интенсивного орошения в относительно сухом, но очень плодородном регионе, известном как Северо-Китайская равнина – регионе, роль которого в стране сопоставима с ролью Среднего Запада в США. Повышенная уязвимость возникает из-за того, что орошение дает больше влаги для испарения, что приводит к более высокой влажности воздуха, это и усугубляет напряжения температуры.

Новые данные опубликованы Эльфатихом Эльтахиром и Сучулом Кенгом в журнале «Nature Communications». Исследование является третьим в своем роде; предыдущие два прогнозировали усиление смертоносных тепловых волн в районе Персидского залива и в Южной Азии. Результаты нынешней работы показывают, что Северо-Китайская равнина столкнется с наибольшими рисками для жизни людей от повышения температуры относительно любого местоположения на Земле.

«Реакция значительно заметнее, чем в двух других регионах», – говорит Эльфатих Эльтахир. Ученые выбрали данные три области для исследования, потому что комбинированные уровни температуры и влажности достигали максимумов именно на этих территориях. «Азия выделяется», – утверждает эксперт.

Суть работы заключается в важности сокращения выбросов парниковых газов в целях предотвращения вероятности таких экстремальных условий. Ученые заключают: «Китай в настоящее время является крупнейшим источником выбросов парниковых газов, что потенциально может иметь серьезные последствия для его населения: непринятие мер может привести к сокращению обитаемости наиболее густонаселенного региона самой густонаселенной страны на Земле».
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:59
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