Росздравнадзор нашел связь между ожирением и развитием рака
В ходе актуальных научных исследований была выявлена связь между ожирением и онкологическими заболеваниями. Росздравнадзор проанализировал выводы зарубежных исследователей и составил сводный отчет о том, что лишний вес провоцирует развитие 12 видов рака.
В сообщении, опубликованном на официальном портале ведомства, отмечается, что ожирение вызывает как минимум 12 видов злокачественных опухолей.
Наличие лишних килограмм является причиной для возникновения и развития рака таких органов, как печень, желудок, яичники, простата, желчный пузырь, почки, пищевод, молочная и поджелудочная железы, а также толстый кишечник, эндометрий.
Специалисты Росздравнадзора напомнили, что согласно статистике, за последние пять лет среди россиян до 30% возросла доля людей, страдающих от ожирения.