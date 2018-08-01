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Росздравнадзор нашел связь между ожирением и развитием рака

В ходе актуальных научных исследований была выявлена связь между ожирением и онкологическими заболеваниями. Росздравнадзор проанализировал выводы зарубежных исследователей и составил сводный отчет о том, что лишний вес провоцирует развитие 12 видов рака.

Росздравнадзор нашел связь между ожирением и развитием рака

В сообщении, опубликованном на официальном портале ведомства, отмечается, что ожирение вызывает как минимум 12 видов злокачественных опухолей.

Наличие лишних килограмм является причиной для возникновения и развития рака таких органов, как печень, желудок, яичники, простата, желчный пузырь, почки, пищевод, молочная и поджелудочная железы, а также толстый кишечник, эндометрий.

Специалисты Росздравнадзора напомнили, что согласно статистике, за последние пять лет среди россиян до 30% возросла доля людей, страдающих от ожирения.
 
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Наука / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 06:30
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