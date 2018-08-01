Росздравнадзор нашел связь между ожирением и развитием рака

В сообщении, опубликованном на официальном портале ведомства, отмечается, что ожирение вызывает как минимум 12 видов злокачественных опухолей.Наличие лишних килограмм является причиной для возникновения и развития рака таких органов, как печень, желудок, яичники, простата, желчный пузырь, почки, пищевод, молочная и поджелудочная железы, а также толстый кишечник, эндометрий.Специалисты Росздравнадзора напомнили, что согласно статистике, за последние пять лет среди россиян до 30% возросла доля людей, страдающих от ожирения.