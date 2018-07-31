Ученые исследовали укусы клещей на проявление опасной и смертельной аллергии

В исследованиях ученых Виргинского университета, приняли участие более сотни взрослых человек, у которых обнаружена коронарная недостаточность. При этом у 31-го из них были определено наличие антител к альфа-галу. Так же, их организм отличался накопление большого количества жировых бляшек.Как предположили ученые, укусы клеща, который обитает в Северной и Южной Америке, могут вызывать аллергическую реакцию на состав специфического сахара - дисахарид альфа-гал, он присутствует в мясе млекопитающих, только в организме человека его вообще нет. Информация из публикаций на портале Indicator.Ru.В намерениях ученых продолжить изучение данной темы, направленной на определение связей между аллергией на мясо и укусами клеща. Для этого уже привлечены многочисленные группы добровольцев, представляющих различные географические регионы.