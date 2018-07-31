Ученые исследовали укусы клещей на проявление опасной и смертельной аллергии
Как заявили американские ученые, большинство укусов клещей могут быть опасны не только фактами заболевания клещевым энцефалитом, но могут вызывать такую серьезную реакцию, как аллергия на красное мясо, причем не исключаются и смертельные случаи.
В исследованиях ученых Виргинского университета, приняли участие более сотни взрослых человек, у которых обнаружена коронарная недостаточность. При этом у 31-го из них были определено наличие антител к альфа-галу. Так же, их организм отличался накопление большого количества жировых бляшек.
Как предположили ученые, укусы клеща, который обитает в Северной и Южной Америке, могут вызывать аллергическую реакцию на состав специфического сахара - дисахарид альфа-гал, он присутствует в мясе млекопитающих, только в организме человека его вообще нет. Информация из публикаций на портале Indicator.Ru.
В намерениях ученых продолжить изучение данной темы, направленной на определение связей между аллергией на мясо и укусами клеща. Для этого уже привлечены многочисленные группы добровольцев, представляющих различные географические регионы.