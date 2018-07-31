АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.20 USD 62.78
Курс валют на 31.07.2018

Ученые исследовали укусы клещей на проявление опасной и смертельной аллергии

Как заявили американские ученые, большинство укусов клещей могут быть опасны не только фактами заболевания клещевым энцефалитом, но могут вызывать такую серьезную реакцию, как аллергия на красное мясо, причем не исключаются и смертельные случаи.

В исследованиях ученых Виргинского университета, приняли участие более сотни взрослых человек, у которых обнаружена коронарная недостаточность. При этом у 31-го из них были определено наличие антител к альфа-галу. Так же, их организм отличался накопление большого количества жировых бляшек.
Ученые исследовали укусы клещей на проявление опасной и смертельной аллергии


Как предположили ученые, укусы клеща, который обитает в Северной и Южной Америке, могут вызывать аллергическую реакцию на состав специфического сахара - дисахарид альфа-гал, он присутствует в мясе млекопитающих, только в организме человека его вообще нет. Информация из публикаций на портале Indicator.Ru.

В намерениях ученых продолжить изучение данной темы, направленной на определение связей между аллергией на мясо и укусами клеща. Для этого уже привлечены многочисленные группы добровольцев, представляющих различные географические регионы.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 22:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые назвали причины, по которым земляне не
Ученые вырастили препарат на основе риса для
Ученые насчитали 1,4 млн линий бактерий на Земле
Ученые выяснили, могут ли морские водоросли
К 2050 году Google и Apple поработят
Ученые: Смертность от жары будет неуклонно
Ученые исследовали укусы клещей на проявление
В Китае из-за нехватки земли запрещают гробы и
Ученые нашли гигантские разрывы в мантии под
Ученые: Вспышка на Солнце усилила хаос
Ткани эмбриона могут формировать новые
Компьютеры получат возможность определения
Татьяна Навка показала, какой её видит только муж
Московскую квартиру Левы из «БИ-2» вскрыли и
Эксперты составили ТОП-5 нержавеющих авто по цене
Лень может вызвать диабет всего за 2 недели,
Астрономы-любители обнаружили планетарную систему
Ольга Серябкина рассекретила своего сына и мужа
Компания VG Cargo Александра Удодова наращивает
Дочь Леонида Якубовича отказывается от его помощи
Новости «Дома-2»: количество подписчиков Ольги
Ученые определили главную причину зарождения
Ученые: Китай может столкнуться с чрезвычайными
Ученые разработали новую добавку для бензина из
У экс-участницы «Дома-2» Алианы Гобозовой
Исследователи рассказали, как песчаные дюны
Археологи: Шумерская цивилизация не укладывается
На Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A7
Астрономы собрали «световые отпечатки пальцев»,
Уфологи обвинили пришельцев в организации пожаров
Просмотреть все новости