В Китае из-за нехватки земли запрещают гробы и обычные похороны

Как сообщает издание South China Morning Post, новые законы о похоронах должны вступить в силу уже с сентября текущего года.В китайском сегменте Сети появилось множество фото и видеоматериалов, которые запечатление процесс изъятия гробов у жителей округов Ичунь, Ганьчжоу, Цзянь.Местные чиновники при поддержке правоохранительных органов забирали гробы и уничтожали их с помощью экскаватора. При этом некоторые пожилые люди, стремясь сохранить свой гроб, ложились в него, пока кто-то из полицейских силой не вытаскивал его оттуда.Чтобы снизить общественное напряжение, была предложена компенсация в размере 2 тысяч юаней за каждый гроб. Но людей только взмутила эта идея, поскольку в среднем цена на гроб составляет 5 тысяч юаней.