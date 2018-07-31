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В Китае из-за нехватки земли запрещают гробы и обычные похороны

Вопрос нехватки земельных ресурсов подтолкнул власти китайской провинции Цзянси на радикальные меры. Традиционные похороны с гробами и могилами попали под запрет, а единственным разрешенным способом захоронения была объявлена кремация.

В Китае из-за нехватки земли запрещают гробы и обычные похороны

Как сообщает издание South China Morning Post, новые законы о похоронах должны вступить в силу уже с сентября текущего года.

В китайском сегменте Сети появилось множество фото и видеоматериалов, которые запечатление процесс изъятия гробов у жителей округов Ичунь, Ганьчжоу, Цзянь.

Местные чиновники при поддержке правоохранительных органов забирали гробы и уничтожали их с помощью экскаватора. При этом некоторые пожилые люди, стремясь сохранить свой гроб, ложились в него, пока кто-то из полицейских силой не вытаскивал его оттуда.

Чтобы снизить общественное напряжение, была предложена компенсация в размере 2 тысяч юаней за каждый гроб. Но людей только взмутила эта идея, поскольку в среднем цена на гроб составляет 5 тысяч юаней.
 
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В мире
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 21:45
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