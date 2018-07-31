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У экс-участницы «Дома-2» Алианы Гобозовой (Устиненко) появился богатый поклонник

У бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алианы Гобозовой (Устиненко) появился богатый поклонник.

Вчера в Сети появилась информация о том, что Алиана и Александр Гобозовы довольно много времени проводят вместе. Поговаривают, что Саша даже подарил своей еще законной супруге огромнейший букет розовых роз и устоит прогулку на воздушном шаре.

У экс-участницы «Дома-2» Алианы Гобозовой (Устиненко) появился богатый поклонник

Отметим, что сама Алиана ничего не утверждала. Девушка не сообщала своим поклонникам, что букет цветов подарил ей именно супруг, но благодаря неоднократным намекам экс-звезды «Дома-2» многие пользователи Сети сделали именно такой вывод. Как бы то ни было, но сегодня все прояснилось. Цветы Устиненко преподнес один из ее поклонников, который посетил кастинг реалити-шоу.

На сегодняшний день удалось выяснить лишь то, что молодому человеку, подарившему цветы Алиане Гобозовой (Устиненко), очень нравится еще законная супруга Александра. Парень мечтает попасть на прославленную телестройку, однако только ради того, чтобы построить именно с молодой мамочкой отношения.

«За 1 день, сразу 2 сюрприза. Жаркий кастинг-тур на Юге продолжается. Смотрите всё в эфире. Как думаете от кого?)», - написала бывшая участница телепроекта «Дом-2» у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.


У экс-участницы «Дома-2» Алианы Гобозовой (Устиненко) появился богатый поклонник

Судя по всему, интерес вокруг семейной пары Гобозовых нагревается молодыми людьми специально, ведь если во всем хорошенечко разобраться, то в подарках и сюрпризах Александра на самом деле нет ничего плохого. Да и даже намеков на то, что мужчина хочет снова возобновить отношения с Алианой, нет.

Нужно сказать, что на данный момент новой возлюбленной Александра Гобозова приходится довольно несладко, ведь девушке приходиться отбиваться от огромнейшего количества недоброжелателей, которые только и мечтают, чтобы семейство в очередной раз воссоединилось.

Во всей этой истории также не стоит забывать об Ольге Васильевне Гобозовой, которая буквально рвется вернуться в Периметр. Преданные поклонники женщины делают все возможное для того, чтобы «бабушка» реалити-шоу в очередной раз порадовала их своим нахождением на Поляне.

У экс-участницы «Дома-2» Алианы Гобозовой (Устиненко) появился богатый поклонник

К слову, на сегодняшний день Ольга Васильевна находится на четвертом месте в голосовании ТНТ-клаб «Второй шанс».
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:38
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