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Астрономы собрали «световые отпечатки пальцев», чтобы раскрыть тайны космоса

Астрономы намерены использовать «световые отпечатки пальцев», чтобы раскрыть тайны экзопланет.
Астрономы собрали «световые отпечатки пальцев», чтобы раскрыть тайны космоса


Исследователи Корнеллского университета создали справочный каталог с использованием калиброванных спектров и геометрических альбедо – света, отраженного поверхностью девятнадцати тел нашей Солнечной системы. К ним относятся все восемь планет, от твердых до газообразных; девять лун, от замороженных до извергающих лаву; и две карликовые планеты, одна в поясе астероидов – Церера, и одна в поясе Койпера – Плутоне.

Сравнив наблюдаемые спектры и альбедо экзопланет с каталогом нашей собственной планетарной системы, ученые смогут охарактеризовать их относительно широкого круга ледяных, твердых и газообразных миров.

«Каталог спектров, альбедо и цветов элементов Солнечной системы для сравнения экзопланет» опубликован онлайн в журнале «Astrobiology» и будет представлен на обложке печатного издания в декабре.

«Мы используем нашу собственную Солнечную систему и все, что знаем о ее невероятном многообразии увлекательных миров, – сказала соавтор Лиза Калтенгегер, адъюнкт-профессор астрономии и директор Института Карла Сагана. – С помощью каталога «световых отпечатков» мы сможем сравнить новые наблюдения экзопланет с объектами в нашей Солнечной системе, включая газообразные миры Юпитера и Сатурна, ледяные миры Европы, вулканический мир Ио и нашу наполненную жизнью планету».

Каталог, свободно доступный на веб-сайте Института Карла Сагана, включает версии данных с высоким и низким разрешением, которые показывают астрономам влияние спектрального разрешения на идентификацию объекта. Кроме того, в работе представлены примеры того, как изменились бы цвета девятнадцати объектов Солнечной системы, если бы они вращались вокруг звезд, отличных от Солнца.

Каталог позволит ученым уделить первоочередное внимание интенсивным наблюдениям сверхрезонансных планет и спутников с высоким разрешением.

«Распутывая тайны объектов в нашей собственной Солнечной системе, мы можем раскрыть секреты новых миров, которые находим», – сказал Лиза Кальтенгегер.
 
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Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:05
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