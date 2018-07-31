Астрономы собрали «световые отпечатки пальцев», чтобы раскрыть тайны космоса

Исследователи Корнеллского университета создали справочный каталог с использованием калиброванных спектров и геометрических альбедо – света, отраженного поверхностью девятнадцати тел нашей Солнечной системы. К ним относятся все восемь планет, от твердых до газообразных; девять лун, от замороженных до извергающих лаву; и две карликовые планеты, одна в поясе астероидов – Церера, и одна в поясе Койпера – Плутоне.Сравнив наблюдаемые спектры и альбедо экзопланет с каталогом нашей собственной планетарной системы, ученые смогут охарактеризовать их относительно широкого круга ледяных, твердых и газообразных миров.«Каталог спектров, альбедо и цветов элементов Солнечной системы для сравнения экзопланет» опубликован онлайн в журнале «Astrobiology» и будет представлен на обложке печатного издания в декабре.«Мы используем нашу собственную Солнечную систему и все, что знаем о ее невероятном многообразии увлекательных миров, – сказала соавтор Лиза Калтенгегер, адъюнкт-профессор астрономии и директор Института Карла Сагана. – С помощью каталога «световых отпечатков» мы сможем сравнить новые наблюдения экзопланет с объектами в нашей Солнечной системе, включая газообразные миры Юпитера и Сатурна, ледяные миры Европы, вулканический мир Ио и нашу наполненную жизнью планету».Каталог, свободно доступный на веб-сайте Института Карла Сагана, включает версии данных с высоким и низким разрешением, которые показывают астрономам влияние спектрального разрешения на идентификацию объекта. Кроме того, в работе представлены примеры того, как изменились бы цвета девятнадцати объектов Солнечной системы, если бы они вращались вокруг звезд, отличных от Солнца.Каталог позволит ученым уделить первоочередное внимание интенсивным наблюдениям сверхрезонансных планет и спутников с высоким разрешением.«Распутывая тайны объектов в нашей собственной Солнечной системе, мы можем раскрыть секреты новых миров, которые находим», – сказал Лиза Кальтенгегер.