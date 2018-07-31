Юридическая компания, оплатившая рекламу экс-участнику «Дома-2» Антону Гусеву, горько пожалела об этом

Ни для кого не является секретом, что бывший участник прославленной телестройки «Дом-2» Антон Гусев является довольно активным пользователем социальной сети Инстаграм, на которой молодому человеку удается неплохо зарабатывать.29-летняя знаменитость то и дело занимается рекламой того или иного бутика, салона и даже гадалок. Подчеркнем, что на личный инста-блог Антона подписано примерно 1 миллион людей, а если быть точнее – 849 тысяч. Всем известно, что чем больше у звезды подписчиков, тем больше у него имеется потенциальных «клиентов», которые могут обратиться к нему, чтобы заказать необходимую для себя рекламу.Вероятней всего, что юридическая компания, которая обратилась по поводу рекламы своих услуг к Антону Гусеву, не особо умеет разбираться «в лицах». Так как ожидаемого эффекта от рекламы, которую сделал бывший участник «Дома-2», компания так и не получила.На сегодняшний день многие фолловеры уверено заявляют, что юридической компании было все равно на то, какой репутацией Антон Гусев пользуется в социальных сетях и сколько у него недоброжелателей среди подписчиков. Однако теперь «заказчики» явно пожинают плоды своего необдуманного решения.Ведь, как выяснилось, злобные антифанаты Антона Гусева высмеяли не только экс-звезду «Дома-2» на его официальной страничка, но и не поленились написать много нелицеприятных высказываний в микроблоге самой юридической компании, которая разместила в инста-блоге рекламу бывшего участника реалити.На данный момент вместо ожидаемых клиентов и огромнейшего количества подписчиков работники юридической компании лишь заработали себе головную боль. Теперь сотрудникам конторы приходится то и дело отправлять в «черный список» недоброжелателей и удалять их нелицеприятные высказывания.Самого же Антона Гусева хейтеры в очередной раскритиковали. Многих пользователей Сети очень повеселила история молодого человека о том, что он якобы занялся строительным бизнесом, да и ситуация с недобросовестным подрядчиком, разобраться с которым ему якобы помогла данная юридическая компания, не осталась не замеченной.