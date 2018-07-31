Ткани эмбриона могут формировать новые геометрические формы

При развитии эмбриона ткани его «закручиваются», образуя 3-х мерные структуры, из которых потом развиваются органы. Из эпителиальной ткани происходит формирование слизистой, легких, капилляров и желез. Как предполагалось ранее, при развитии данных органов эпителий создаются структуры, схожие со столбиками или бутылками. Как выяснили авторы новой работы, оказывается, данные формы имеют более сложную геометрию. По этому и появилось для них название - скутоиды.Исследователями Испании и Америки обнаружена данная форма после создания модели на компьютере, использую диаграммы Вороного. Получается она при образовании вокруг точек из заданного набора такой плоскостной зоны, при которой дистанция от любой точки в ней до заданной намного меньше, чем расстояние до другой. Ученые были удивлены результатом. Как выяснилось, происходит появление не только бутылок и столбиков, но так же и новых форм. Причем в науке нет названия для них, надо было его придумать. По своей сложности, структура напоминает щиток, представленный, как треугольная пластинка на спинной части насекомых. Прообразом его названия и послужила формулировка, как - скутоида.Данное формирование позволяет клеткам эпителия минимизировать энергию и дает возможность принять нужную форму для организации плотной «упаковки» тканей. При наблюдении за развитием эмбрионов животных, ученые подтвердили, что в результате моделирования, клетки эпителия действительно формируют скутоид.