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Ткани эмбриона могут формировать новые геометрические формы

На основании новых исследований группы ученых, определена интересная особенность хода развития тканей зародыша, которые могут создавать необычные геометрические структуры. Причем их нельзя встретить в природе, поэтому данное явление ранее не было описано. Назвали авторы подобные образования - скутоидом.

При развитии эмбриона ткани его «закручиваются», образуя 3-х мерные структуры, из которых потом развиваются органы. Из эпителиальной ткани происходит формирование слизистой, легких, капилляров и желез. Как предполагалось ранее, при развитии данных органов эпителий создаются структуры, схожие со столбиками или бутылками. Как выяснили авторы новой работы, оказывается, данные формы имеют более сложную геометрию. По этому и появилось для них название - скутоиды.
Ткани эмбриона могут формировать новые геометрические формы


Исследователями Испании и Америки обнаружена данная форма после создания модели на компьютере, использую диаграммы Вороного. Получается она при образовании вокруг точек из заданного набора такой плоскостной зоны, при которой дистанция от любой точки в ней до заданной намного меньше, чем расстояние до другой. Ученые были удивлены результатом. Как выяснилось, происходит появление не только бутылок и столбиков, но так же и новых форм. Причем в науке нет названия для них, надо было его придумать. По своей сложности, структура напоминает щиток, представленный, как треугольная пластинка на спинной части насекомых. Прообразом его названия и послужила формулировка, как - скутоида.

Данное формирование позволяет клеткам эпителия минимизировать энергию и дает возможность принять нужную форму для организации плотной «упаковки» тканей. При наблюдении за развитием эмбрионов животных, ученые подтвердили, что в результате моделирования, клетки эпителия действительно формируют скутоид.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 21:15
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