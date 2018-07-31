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«Карлик и клоун»: Ольга Бузова рассмешила поклонников фотографией с Витей «АК-47»

Прославленная телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова опубликовала в личном микроблоге фотографию, которая в очередной раз попала в центр горячих обсуждений.

Несколько часов назад одна из самых популярных девушек России опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежий снимок, который не на шутку повеселил огромнейшее количество ее преданных подписчиков.

«Карлик и клоун»: Ольга Бузова рассмешила поклонников фотографией с Витей «АК-47»

Нужно сказать, что в центре обсуждений в этот раз оказались сразу несколько промахов исполнительницы. Во-первых, многие пользователи Сети обратили внимание на нелепый внешний вид знаменитости, которые большинство прозвали «клоунским» образом. Во-вторых, на фото Ольга Бузова запечатлена с рэп-музыкантом Витей «АК-47», который не на одну голову ниже поющей телеведущей.

Отметим, что наблюдая подобную картину довольно сложно сдержать смех. Многие фанаты Ольги, как оказалось, смотря на низкорослого рэпера, принялись заявлять, что на фоне Бузовой в туфлях на каблуках Витя выглядит как ее сын.

«Карлик и клоун»: Ольга Бузова рассмешила поклонников фотографией с Витей «АК-47»

В комментариях пользователи социальной сети сравнили рэп-исполнителя с карликом, так как невооруженным взглядом видно, что рост Вити «АК-47» едва превышает 160 сантиметров. Напомним, что рост Ольги Бузовой составляет 180 сантиметров. Зная, как певица любит туфли на каблуках, можно с уверенностью сказать, что музыканту «ничего не светит» с телеведущей.

«Невозможно смотреть на этот «дуэт» без слез..не могу успокоиться..смешно! Как карлик и клоун! Оль, ты бы еще повыше каблуки выбрала!!!», «Фуу..это че вообще?! Бузова ты что вообще с ума сошла?! Вы смотритесь, как мать и сын! Какие рэп-музыканты? Тут даже не пахнет музыкой, не то, чтобы рэпом!», «И это «репчик»? Не смешите меня! Бузова завязывай уже веселить народ! Надоела уже со своими «Мало половин» и вайфаем!!», - продолжают писать недоброжелатели Ольги Бузовой в Сети.


«Карлик и клоун»: Ольга Бузова рассмешила поклонников фотографией с Витей «АК-47»

К слову, несмотря на огромнейшее количество нелицеприятных комментариев, свежая фотография Ольги Бузовой набрала за считанные часы почти 300 тысяч лайков. Да и преданные поклонники певицы не остались в стороне. Один за другим они принялись в очередной раз восхищаться талантом своей любимицы и активно защищать ее от нападок недоброжелателей.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:22
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