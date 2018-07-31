Московскую квартиру Левы из «БИ-2» вскрыли и ограбили

Настоящее имя музыканта Игорь Рудник, он приобрёл свою квартиру в конце 2000-х годов. Певец долго выбирал дом и район, в котором он хотел бы жить. В своей квартире весь интерьер до малейших деталей музыкант придумывал сам.Чтобы проникнуть в квартиру ворам пришлось вырезать в районе замка кусок металла. После того, как злоумышленники проникли внутрь, сработала сигнализация, однако это не помешало им вынести много ценных вещей.В связи с кражей в квартире музыканта работает два оперативные группы, сейчас устанавливается ущерб нанесённый семье музыканта. Лёва после того как узнал об ограблении решил прервать отпуск и в ближайшее время прибудет в Москву.