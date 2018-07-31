Эксперты составили ТОП-5 нержавеющих авто по цене до 300 тыс рублей

Безусловным лидером рейтинга стала Skoda Octavia. Главной причиной того, что эта модель весьма востребована на рынке поддержанных авто, является наличие у нее оцинкованного кузова. Стоимость такой Skoda Octavia может составлять в среднем 300 тысяч рублей в зависимости от состояния.Второе место досталось французскому автомобилю Peugeot 307. Специалисты утверждают, что, если машина не побывала в дорожно-транспортном инциденте, ее можно назвать «бессмертной». При этом цена на нее не превышает 260 тысяч рублей.На третьем месте оказался еще один француз - Renault Megane. Четвертую и пятую позицию этого рейтинга распределили между Opel Astra H и Citroen C5.Эксперты убеждены, что все пять вышеперечисленных моделей достойны самого высокого внимания.