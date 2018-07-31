Исследователи SETI хотят прекратить обман СМИ об обнаружении инопланетян

Но это не означает, что нет много раздутых заголовков СМИ о потенциальных чужеродных обнаружениях. Поэтому команда исследователей, проводящих поиск внеземного интеллекта (SETI), решила возродить шкалу, предназначенную для обоснования этих обнаружений в реальности. Они разделили свой масштаб, названный Rio 2.0, целью которого является исследование ученых SETI и средств массовой информации для безответственного освещения потенциальных обнаружений.«Крайне важно, что, когда мы говорим о чем-то столь значительном, как открытие разумной жизни за пределами Земли, мы делаем это четко и осторожно. Rio 2.0 позволяет нам ранжировать сигнал быстро таким образом, чтобы общественность могла легко понять и помогла нам сохранить доверие к миру, наполненному фальшивыми новостями», - сказал ведущий автор Дункан Форган, ученый SETI.Новое исследование основывается на аналогичных усилиях под названием «Шкала Рио», разработанная в 2000 году. Но поскольку первоначальная шкала была разработана, ученые SETI решили, что оценка требует некоторого обновления, особенно учитывая головокружительные темпы онлайн-медиа.Новая версия шкалы создает один и тот же результат: оценка в диапазоне от 0 до 10 предназначена для передачи важности обнаружения сигнала, причем 0 представляет собой определение, не имеющее значения, и 10, указывающее на необычайную важность.Соавторы нового исследования надеются, что оживление масштабов поможет общественности и средствам массовой информации оценить важность сигнала - своего рода похожего на инопланетный эквивалент шкалы Рихтера.До сих пор ученые писали, что большинство исследованных обнаружений в итоге получили оценку 0, а это значит, что еще слишком рано волноваться о чужой разумной коммуникации.