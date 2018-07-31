Исследователи SETI хотят прекратить обман СМИ об обнаружении инопланетян
Исследователи, которые ищут сигналы от технологически развитых инопланетян, обнаруживают бесчисленные странные свисты, но до сих пор ничто не убеждало их, что сообщение действительно пришло от инопланетян.
Но это не означает, что нет много раздутых заголовков СМИ о потенциальных чужеродных обнаружениях. Поэтому команда исследователей, проводящих поиск внеземного интеллекта (SETI), решила возродить шкалу, предназначенную для обоснования этих обнаружений в реальности. Они разделили свой масштаб, названный Rio 2.0, целью которого является исследование ученых SETI и средств массовой информации для безответственного освещения потенциальных обнаружений.
«Крайне важно, что, когда мы говорим о чем-то столь значительном, как открытие разумной жизни за пределами Земли, мы делаем это четко и осторожно. Rio 2.0 позволяет нам ранжировать сигнал быстро таким образом, чтобы общественность могла легко понять и помогла нам сохранить доверие к миру, наполненному фальшивыми новостями», - сказал ведущий автор Дункан Форган, ученый SETI.
Новое исследование основывается на аналогичных усилиях под названием «Шкала Рио», разработанная в 2000 году. Но поскольку первоначальная шкала была разработана, ученые SETI решили, что оценка требует некоторого обновления, особенно учитывая головокружительные темпы онлайн-медиа.
Новая версия шкалы создает один и тот же результат: оценка в диапазоне от 0 до 10 предназначена для передачи важности обнаружения сигнала, причем 0 представляет собой определение, не имеющее значения, и 10, указывающее на необычайную важность.
Соавторы нового исследования надеются, что оживление масштабов поможет общественности и средствам массовой информации оценить важность сигнала - своего рода похожего на инопланетный эквивалент шкалы Рихтера.
До сих пор ученые писали, что большинство исследованных обнаружений в итоге получили оценку 0, а это значит, что еще слишком рано волноваться о чужой разумной коммуникации.