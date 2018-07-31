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Лень может вызвать диабет всего за 2 недели, предупреждают ученые

Лень и отсутствие физической активности может спровоцировать развитие сахарного диабета всего за две недели.

Лень может вызвать диабет всего за 2 недели, предупреждают ученые

Об этом сообщили ученые из Канады, подчеркнув, что больше прочих рискуют заболеть опасным хроническим заболеванием те, у кого имеется генетическая предрасположенность к нему.

Исследования проводились на базе Университета МакМастера, специалисты которого были и сами поражены полученным результатом. Ученые признались, что ожидали некоторых симптомов диабета, но у участников эксперимента развился «вполне выраженный диабет», и это было удивительно даже для самих исследователей.

В рамках эксперимента добровольцам было предложено снизить свою активность и делать в день не более тысячи шагов. В такой ситуации зачастую оказываются люди престарелого возраста, которые в силу болезней не способны заниматься физическими нагрузками. Но в зоне риска также оказались люди, склонные к систематической лени или работающие в сидячем положении без дополнительных тренировок.

Ученые предупредили, что для таких людей хватит и двух недель, чтобы обзавестись опасным недугом.
 
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Наука
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 20:00
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