Лень может вызвать диабет всего за 2 недели, предупреждают ученые

Об этом сообщили ученые из Канады, подчеркнув, что больше прочих рискуют заболеть опасным хроническим заболеванием те, у кого имеется генетическая предрасположенность к нему.Исследования проводились на базе Университета МакМастера, специалисты которого были и сами поражены полученным результатом. Ученые признались, что ожидали некоторых симптомов диабета, но у участников эксперимента развился «вполне выраженный диабет», и это было удивительно даже для самих исследователей.В рамках эксперимента добровольцам было предложено снизить свою активность и делать в день не более тысячи шагов. В такой ситуации зачастую оказываются люди престарелого возраста, которые в силу болезней не способны заниматься физическими нагрузками. Но в зоне риска также оказались люди, склонные к систематической лени или работающие в сидячем положении без дополнительных тренировок.Ученые предупредили, что для таких людей хватит и двух недель, чтобы обзавестись опасным недугом.