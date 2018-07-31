Ольга Серябкина рассекретила своего сына и мужа

Спустя какое-то время Ольга Серябкина выложила фотографию, на которой она запечатлена с маленьким ребёнком и Егором Кридом. Данный снимок среди поклонников произвёл сенсацию. Даже Максим Фадеев отреагировал на признание певицы, написав: «Когда что-то пошло не по контракту...».На самом деле это поклонники Ольги Серябкиной сделали снимок в фотошопе, а певица воспользовалась этим, чтобы «хайпануть». Однако многие подписчики отнеслись к данной фотографии с недоверием. В комментариях фанаты практически сразу же рассмотрели фотошоп.