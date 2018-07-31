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Ольга Серябкина рассекретила своего сына и мужа

Накануне Ольга Серябкина ошарашила поклонников тем, что представила своим поклонником своего мужа и ребёнка. Солистка группы SEREBRO в своём микроблоге откровенно написала: «Наконец мы готовы показать сына!».

Ольга Серябкина рассекретила своего сына и мужа


Спустя какое-то время Ольга Серябкина выложила фотографию, на которой она запечатлена с маленьким ребёнком и Егором Кридом. Данный снимок среди поклонников произвёл сенсацию. Даже Максим Фадеев отреагировал на признание певицы, написав: «Когда что-то пошло не по контракту...».

На самом деле это поклонники Ольги Серябкиной сделали снимок в фотошопе, а певица воспользовалась этим, чтобы «хайпануть». Однако многие подписчики отнеслись к данной фотографии с недоверием. В комментариях фанаты практически сразу же рассмотрели фотошоп.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:45
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