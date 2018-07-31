Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов о сносе съемочной площадки: «Шоу вызывает отвращение»

«Можно все изменить, очистить проект от грязи, от фальши, сделать эффективным, привлечь зрителей. Даже площадку заново создать. Как это интересно! Но, я не верю в бездарных и беспомощных организаторов «Дома-2»? Вы видели недавно премьеру шоу с Бородиной и Бузовой в рамках проекта? О, ужас. До какой степени нужно быть далекими от правильных ощущений, чтобы сочинить тот примитив. На что надеялись? Ждали ошеломительного успеха? Очередное доказательство никчемности руководителей»,- заявил экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов.

«Дом-2» утратил свои позиции несколько лет назад. Сейчас шоу вызывает у зрителей отвращение, участники презираются, ведущие не воспринимаются всерьез. Нужно капитально перестраивать проект. Все делать по-новому! Со свежими смелыми идеями! Вдохнуть жизнь и создать настоящий проект. Объем работы велик, но и успех на мой взгляд возможен», - заявил Май Абрикосов в личном микроблоге.



Не секрет, что когда-то Май Абрикосов являлся полноправным участником одного из самых популярных телепроектов России. Несмотря на то, что молодой человек прожил в Периметр почти три года, уйдя за ворота, он стал отшельником.На сегодняшний день Май всеми возможными способами пытается дистанцироваться от своей сомнительной известности. Как бы то ни было, но время от времени Абрикосов высказывает свое мнение о реалити-шоу «Дом-2».Так, сообщение о том, что съемочную площадку телепроекта могут снести, не на шутку взволновала бывшего участника «Дома-2». Абрикосов подчеркнул, что смену обстановки можно обернуть так, чтобы она в результате приносила некую пользу проекту. Тем не менее, Май, как оказалось, сомневается, что руководству телешоу удастся это сделать.По словам бывшей звезды телепроекта, нынешнее руководство шоу давно продемонстрировало общественности свою несостоятельность. Май Абрикосов даже решил предложить свою стратегию усовершенствования телешоу «Дом-2». Участник предложил полностью перезагрузить реалити, так как понимает, что рано из поздно программа начнет вызывать у большинства телезрителей только негативные эмоции.