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Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов о сносе съемочной площадки: «Шоу вызывает отвращение»

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Май Абрикосов негативно высказался о будущем прославленной телестройки.

Не секрет, что когда-то Май Абрикосов являлся полноправным участником одного из самых популярных телепроектов России. Несмотря на то, что молодой человек прожил в Периметр почти три года, уйдя за ворота, он стал отшельником.

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов о сносе съемочной площадки: «Шоу вызывает отвращение»

На сегодняшний день Май всеми возможными способами пытается дистанцироваться от своей сомнительной известности. Как бы то ни было, но время от времени Абрикосов высказывает свое мнение о реалити-шоу «Дом-2».

Так, сообщение о том, что съемочную площадку телепроекта могут снести, не на шутку взволновала бывшего участника «Дома-2». Абрикосов подчеркнул, что смену обстановки можно обернуть так, чтобы она в результате приносила некую пользу проекту. Тем не менее, Май, как оказалось, сомневается, что руководству телешоу удастся это сделать.

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов о сносе съемочной площадки: «Шоу вызывает отвращение»

«Можно все изменить, очистить проект от грязи, от фальши, сделать эффективным, привлечь зрителей. Даже площадку заново создать. Как это интересно! Но, я не верю в бездарных и беспомощных организаторов «Дома-2»? Вы видели недавно премьеру шоу с Бородиной и Бузовой в рамках проекта? О, ужас. До какой степени нужно быть далекими от правильных ощущений, чтобы сочинить тот примитив. На что надеялись? Ждали ошеломительного успеха? Очередное доказательство никчемности руководителей»,- заявил экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов.

По словам бывшей звезды телепроекта, нынешнее руководство шоу давно продемонстрировало общественности свою несостоятельность. Май Абрикосов даже решил предложить свою стратегию усовершенствования телешоу «Дом-2». Участник предложил полностью перезагрузить реалити, так как понимает, что рано из поздно программа начнет вызывать у большинства телезрителей только негативные эмоции.

Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов о сносе съемочной площадки: «Шоу вызывает отвращение»

«Дом-2» утратил свои позиции несколько лет назад. Сейчас шоу вызывает у зрителей отвращение, участники презираются, ведущие не воспринимаются всерьез. Нужно капитально перестраивать проект. Все делать по-новому! Со свежими смелыми идеями! Вдохнуть жизнь и создать настоящий проект. Объем работы велик, но и успех на мой взгляд возможен», - заявил Май Абрикосов в личном микроблоге.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:33
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