Дочь Леонида Якубовича отказывается от его помощи

Дочь известного телеведущего Варвара через год окончит МГИМО. В интервью с журналистами девушка рассказала о своих отношениях с отцом и поделилась планами на будущее. При этом Варвара не скрывала негодования от влияния на её жизнь звёздного отца.Именно по требованию Леонида Якубовича девушка поступила в МГИМО, хотя ей очень хотелось связать свою жизнь с журналистикой. Своего отца Варвара нарочито называет «всезнайкой», сейчас она пренебрегает наставлениями Леонида Аркадьевича, предпочитая прислушиваться к мнению людей, которые хорошо осведомлены в конкретной сфере.Однако Варвара не оставляет попыток освоить ремесло журналиста. В этом году девушка проходит стажировку в ТАСС.