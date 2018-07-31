Дочь Леонида Якубовича отказывается от его помощи

Дочь телеведущего Леонида Якубовича отказывается от его помощи. Варвара прислушивается только к осведомлённым людям, пренебрегая советами «отца-всезнайки».
Дочь известного телеведущего Варвара через год окончит МГИМО. В интервью с журналистами девушка рассказала о своих отношениях с отцом и поделилась планами на будущее. При этом Варвара не скрывала негодования от влияния на её жизнь звёздного отца.
Именно по требованию Леонида Якубовича девушка поступила в МГИМО, хотя ей очень хотелось связать свою жизнь с журналистикой. Своего отца Варвара нарочито называет «всезнайкой», сейчас она пренебрегает наставлениями Леонида Аркадьевича, предпочитая прислушиваться к мнению людей, которые хорошо осведомлены в конкретной сфере.
Однако Варвара не оставляет попыток освоить ремесло журналиста. В этом году девушка проходит стажировку в ТАСС.