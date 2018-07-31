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Дочь Леонида Якубовича отказывается от его помощи

Дочь телеведущего Леонида Якубовича отказывается от его помощи. Варвара прислушивается только к осведомлённым людям, пренебрегая советами «отца-всезнайки».

Дочь Леонида Якубовича отказывается от его помощи


Дочь известного телеведущего Варвара через год окончит МГИМО. В интервью с журналистами девушка рассказала о своих отношениях с отцом и поделилась планами на будущее. При этом Варвара не скрывала негодования от влияния на её жизнь звёздного отца.

Именно по требованию Леонида Якубовича девушка поступила в МГИМО, хотя ей очень хотелось связать свою жизнь с журналистикой. Своего отца Варвара нарочито называет «всезнайкой», сейчас она пренебрегает наставлениями Леонида Аркадьевича, предпочитая прислушиваться к мнению людей, которые хорошо осведомлены в конкретной сфере.

Однако Варвара не оставляет попыток освоить ремесло журналиста. В этом году девушка проходит стажировку в ТАСС.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:30
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