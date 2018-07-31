Ученые насчитали 1,4 млн линий бактерий на Земле

Ученые провели математическое моделирование, установив периоды их вымираний и трансформаций. Авторы работы сопоставили данные различных баз по секвенированию бактерий, предположив математически возможное количество линий микроорганизмов. В итоге ученые подсчитали, что в настоящий момент на планете проживает 1,4-1,9 млн бактериальных линий.В последний 1 млрд лет численность данной группы микроскопических существ только увеличивалась, хотя периодически происходит их массовое вымирание. За последний 1 млн лет было установлено до 95 тыс. случаев массового мора бактерий, но скорость появления новых линий нивелировала смертность микроорганизмов.