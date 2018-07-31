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Ученые насчитали 1,4 млн линий бактерий на Земле

Группа американских и канадских ученых из Университета Британской Колумбии, Калифорнийского техинститута и Нацлаборатории им. Лоуренса подсчитали, что на Земле около 1,4 млн линий бактерий, хотя большая часть микроорганизмов давно вымерла, пишет Nature Ecology.

Ученые насчитали 1,4 млн линий бактерий на Земле


Ученые провели математическое моделирование, установив периоды их вымираний и трансформаций. Авторы работы сопоставили данные различных баз по секвенированию бактерий, предположив математически возможное количество линий микроорганизмов. В итоге ученые подсчитали, что в настоящий момент на планете проживает 1,4-1,9 млн бактериальных линий.

В последний 1 млрд лет численность данной группы микроскопических существ только увеличивалась, хотя периодически происходит их массовое вымирание. За последний 1 млн лет было установлено до 95 тыс. случаев массового мора бактерий, но скорость появления новых линий нивелировала смертность микроорганизмов.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 22:45
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