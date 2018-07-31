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Ученые разработали новую добавку для бензина из соломы и древесины

Учеными Новосибирска разработана высокооктановая добавка для бензина, основанная на использовании соломы и отходов переработки леса. С помощью новинки, появится возможность повлиять на повышение экономичности используемого топлива, а также значительно снизить выбросы вредных веществ.

Сотрудники научной лаборатории Новосибирска, нашли возможности для разработки совершенно новой химической добавки к бензину, задействовав при этом свойства очень дешевых материалов, для примера использовали материал из соломы и древесины. В результате научных опытов, специалисты получили состав особого вещества, предназначенного для добавления к топливу, которое значительно повышает свою эффективность после смешивания составов. Так же отмечается, что данный метод способствует значительному уменьшению выбросов в атмосферу вредных веществ. Помимо прочего, благодаря использованию нового вещества, повышается и ресурс двигателя, так как уменьшаются вредные факторы, действующие на механизм.
Ученые разработали новую добавку для бензина из соломы и древесины


Отмечен еще один неоспоримый плюс из добавок из соломы и древесины, выраженный их дешевизной. В итоге значительно уменьшается стоимость обычного топлива, так как сокращается его объем, который необходим для полноценной работы двигателя. Относительно официального выхода новинки на рынок и для автозаправочных станций информации пока нет.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 18:45
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