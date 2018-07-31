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Археологи: Шумерская цивилизация не укладывается в рамки традиционной истории

Археологи считают, что шумерская цивилизация, процветавшая примерно 4 тыс. лет назад на территории плодородной Месопотамии, не входит в рамки современной истории развития человечества, когда научно-технологический уровень шумеров был невероятным.

Археологи: Шумерская цивилизация не укладывается в рамки традиционной истории


Древние таблички шумеров демонстрируют высочайший уровень знаний астрономов относительно космического пространства и строения нашей планетарной системы. Данная цивилизация совершила много великих открытий, значительно обогнавших свое время. Шумерские граждане выращивали зерно, обрабатывали металл, обладали письменностью, развивая экономику государства.



Именно шумеры создали колесо, первый лук для стрельбы, канализационную систему, а также проводили сложнейшие хирургические операции. Шумерская цивилизация первой разбила год на 12 месяцев, а неделю - на 7 суток. Астрономы знали о существовании Урана, который повторно открыли в 18 веке.
 
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Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 18:30
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