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Android снабдили новой функцией ночного режима для приложения YouTube

В мобильную версию видеохостинга YouTube разработчики приняли решение добавить ночной режим на базе операционной системы Android. В ходе активации представленной новинки, цвет текста под опубликованными роликами приобретает белый оттенок, при этом весь фон уходит в темно-серое отображение.

Идея возникла в прошлом году, когда сотрудниками американской компании Google было предложено использование ночного режима YouTube как на ноутбуках, так и платформах персональных компьютеров. Сейчас данная возможность успешно реализована, и платформы на Android получили обновленную функцию данного сервиса. Разработка данного апгрейда выпущена в марте текущего года и для работы с системами iOS от Apple.
Android снабдили новой функцией ночного режима для приложения YouTube


Предполагается, что благодаря смене цветов в ночном режиме, относительно отображаемого текста и фона, уменьшится нагрузка на глаза зрителей. Данную функцию представили как наиболее оптимальную при использовании видеохостинга, совершая просмотр записей в условиях темного времени суток или в помещениях с плохим освещением.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:45
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