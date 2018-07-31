Android снабдили новой функцией ночного режима для приложения YouTube

Идея возникла в прошлом году, когда сотрудниками американской компании Google было предложено использование ночного режима YouTube как на ноутбуках, так и платформах персональных компьютеров. Сейчас данная возможность успешно реализована, и платформы на Android получили обновленную функцию данного сервиса. Разработка данного апгрейда выпущена в марте текущего года и для работы с системами iOS от Apple.Предполагается, что благодаря смене цветов в ночном режиме, относительно отображаемого текста и фона, уменьшится нагрузка на глаза зрителей. Данную функцию представили как наиболее оптимальную при использовании видеохостинга, совершая просмотр записей в условиях темного времени суток или в помещениях с плохим освещением.