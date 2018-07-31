АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Дети Луны: Ставших жертвами мутации альбиносов люди считали пособниками Сатаны и пришельцами
EUR 73.20 USD 62.78
Курс валют на 31.07.2018

На Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A7 (2018)

В базе данных бенчмарка Geekbench были опубликованы данные о смартфоне Samsung SM-A750FN и, по мнению экспертов, этот девайс является моделью Galaxy A7 (2018). Таким образом, появились некоторые технические данные об этом устройстве.

На Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A7 (2018)


По данным тестов Geekbench, новый Galaxy A7 должен обзавестись процессором SoC Exynos 7885. К слову, данная модель процессора установлена в более старших устройствах модельной линейки Galaxy A.

Помимо этого указано, что аппарат должен обзавестись оперативной памятью с объемом 4 гигабайта и операционной системой Android 8.0. Специалисты рынка смартфонов предполагают, что новинка будет иметь меньшие по сравнению с Galaxy A8 размеры и корпус, выполненный из стекла. Хотя модели Galaxy A6 и A6+ оснащены металлической оболочкой.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Астрономы-любители обнаружили планетарную систему
Ольга Серябкина рассекретила своего сына и мужа
Компания VG Cargo Александра Удодова наращивает
Дочь Леонида Якубовича отказывается от его помощи
Новости «Дома-2»: количество подписчиков Ольги
Ученые определили главную причину зарождения
Ученые: Китай может столкнуться с чрезвычайными
Ученые разработали новую добавку для бензина из
У экс-участницы «Дома-2» Алианы Гобозовой
Исследователи рассказали, как песчаные дюны
Археологи: Шумерская цивилизация не укладывается
На Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A7
Астрономы собрали «световые отпечатки пальцев»,
Уфологи обвинили пришельцев в организации пожаров
Юридическая компания, оплатившая рекламу
Android снабдили новой функцией ночного режима
Ученые: Прошлый визуальный опыт меняет восприятие
Аскольд Запашный оказался в больнице после
«Карлик и клоун»: Ольга Бузова рассмешила
НПО «Энергомаш» прекратит производство двигателей
Климатологи связали глобальное потепление с
В «Энергомаш» начали разработку метанового
В Сети обсуждают «целебное» фото Сергея Лаврова с
В семье Иосифа Кобзона раздражённо сообщили о
Исследователи SETI хотят прекратить обман СМИ об
Вера Алентова с дочкой выглядят как ровесницы
Лариса Гузеева у Наташи Королевой пытается отбить
Фанаты Канье Уэста высмеяли его новый дизайн
Экс-участник «Дома-2» Май Абрикосов о сносе
Марина Кравец дает июлю последний шанс
Просмотреть все новости