На Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A7 (2018)

По данным тестов Geekbench, новый Galaxy A7 должен обзавестись процессором SoC Exynos 7885. К слову, данная модель процессора установлена в более старших устройствах модельной линейки Galaxy A.Помимо этого указано, что аппарат должен обзавестись оперативной памятью с объемом 4 гигабайта и операционной системой Android 8.0. Специалисты рынка смартфонов предполагают, что новинка будет иметь меньшие по сравнению с Galaxy A8 размеры и корпус, выполненный из стекла. Хотя модели Galaxy A6 и A6+ оснащены металлической оболочкой.