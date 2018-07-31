На Geekbench появился смартфон Samsung Galaxy A7 (2018)
В базе данных бенчмарка Geekbench были опубликованы данные о смартфоне Samsung SM-A750FN и, по мнению экспертов, этот девайс является моделью Galaxy A7 (2018). Таким образом, появились некоторые технические данные об этом устройстве.
По данным тестов Geekbench, новый Galaxy A7 должен обзавестись процессором SoC Exynos 7885. К слову, данная модель процессора установлена в более старших устройствах модельной линейки Galaxy A.
Помимо этого указано, что аппарат должен обзавестись оперативной памятью с объемом 4 гигабайта и операционной системой Android 8.0. Специалисты рынка смартфонов предполагают, что новинка будет иметь меньшие по сравнению с Galaxy A8 размеры и корпус, выполненный из стекла. Хотя модели Galaxy A6 и A6+ оснащены металлической оболочкой.