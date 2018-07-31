Аскольд Запашный оказался в больнице после падения с водных лыж

О состоянии артиста рассказала его мать Татьяна Запашная. Она отметила, что поклонникам не стоит волноваться, потому что самочувствие Аскольда Запашного в норме. Накануне дрессировщик отдыхал в Подмосковье, где катался по водоёму на водных лыжах, в какой-то момент он упал и нахлебался воды.По словам Татьяны Запашной, здоровью артиста ничего не угрожает, в больнице Аскольду предстоит пройти обычную процедуру по очистке желудка, после этого его выпишут. Ранее в СМИ появилась информация о том, что дрессировщика госпитализировали, поставив предварительный диагноз – панкреатит.