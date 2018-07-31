Уфологи обвинили пришельцев в организации пожаров в Калифорнии

При этом уфологи уверены, что инопланетянами очень часто посещается Земля, только они намеренно скрывают свои визиты, для чего используют лунные и солнечные затмения. Теперь они также воспользовались ситуацией и используя так называемую «кровавую Луну», скрыли собственное присутствие, а так же подожгли леса в Калифорнии. Так же отмечается, что их действия успешно запечатлены свидетелями на видео.Согласно информации из ролика, местом своего приземления была выбрана Круглая гора возле Бейкерсфилда. Авторы видео в это время остановились у подножия горы Сьерра-Невада, расположенной недалеко от реки Керн. Именно эти случайные свидетели и отметили, что во время наблюдения, неожиданно вспыхнули окружающие леса, при этом стена огня и клубы дыма подсветили спутник нашей Земли и все увидели, как на небе образуется «кроваво-красная Луна».