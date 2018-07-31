Уфологи обвинили пришельцев в организации пожаров в Калифорнии
Согласно опубликованным заявлениям уфологов, полыхающие в Калифорнии пожары, результат действия вредителей инопланетного происхождения. Согласно предположений специалистов в данной области, пришельцы использовали в своих действиях «кровавую Луну», в результате чего совершили поджоги лесов на территории одного из регионов США.
При этом уфологи уверены, что инопланетянами очень часто посещается Земля, только они намеренно скрывают свои визиты, для чего используют лунные и солнечные затмения. Теперь они также воспользовались ситуацией и используя так называемую «кровавую Луну», скрыли собственное присутствие, а так же подожгли леса в Калифорнии. Так же отмечается, что их действия успешно запечатлены свидетелями на видео.
Согласно информации из ролика, местом своего приземления была выбрана Круглая гора возле Бейкерсфилда. Авторы видео в это время остановились у подножия горы Сьерра-Невада, расположенной недалеко от реки Керн. Именно эти случайные свидетели и отметили, что во время наблюдения, неожиданно вспыхнули окружающие леса, при этом стена огня и клубы дыма подсветили спутник нашей Земли и все увидели, как на небе образуется «кроваво-красная Луна».